Líbano acepta propuesta de alto el fuego entre Hezbolá e Israel

Líbano ha mostrado una visión positiva hacia la propuesta de alto el fuego entre Hezbolá e Israel presentada por Estados Unidos, la cual recibió la semana pasada a través de la embajadora estadounidense Lisa Johnson, según un informe en el sitio web de LBCI.

Una fuente israelí aclaró que esto no significa que Líbano haya aceptado la oferta, sino que la ha visto de manera positiva. El enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, tiene previsto llegar a Líbano el martes para discutir la propuesta, según el sitio de LBCI.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), durante el último año, han librado una guerra transfronteriza con Hezbolá al mismo tiempo que luchan contra Hamas en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera poder lograr un alto el fuego entre Israel y Hezbolá antes de dejar el cargo el 20 de enero. El jefe de la oficina de medios de Hezbolá, Mohammad Afif, habla durante una rueda de prensa en los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes, 11 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Haider Kadhim)

Existe una amplia comprensión de que dicho acuerdo se basaría en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que estableció los términos de alto el fuego que pusieron fin a la Segunda Guerra del Líbano.

Esa resolución ordena que los actores armados no estatales como Hezbolá no pueden operar en el sur de Líbano entre la frontera israelí y el río Litani, pero no hay medios para evaluar el cumplimiento.

Impulso para un mecanismo de aplicación

Israel y Estados Unidos esperan implementar un mecanismo de aplicación. De lo contrario, Israel ha dicho que quiere mantener el derecho de atacar objetivos de Hezbolá en caso de que el grupo armado iraní refuerce su frontera.

Líbano y Hezbolá se han opuesto a conceder a Israel el derecho de atacar, insistiendo en que hay otros medios para garantizar que Hezbolá no refuerce la frontera de Israel.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene previsto escuchar un informe sobre el cumplimiento de la resolución 1701 el martes. El Ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer estuvo en Washington la semana pasada para discutir los términos de un acuerdo entre las FDI y Hezbolá.

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, estuvo en Israel una semana antes, donde también abordó el tema del Líbano.