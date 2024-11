'Prepárense para lo peor': Ex jefe militar insta a estar listos ante ataques de Hezbolá

Israel podría ver un aumento continuo en los ataques de cohetes de Hezbolá, y los israelíes deberían estar preparados para tal eventualidad, instó el ex comandante de la Fuerza Aérea de Israel, General de Brigada Doron Gavish, en una entrevista matutina del lunes con 103FM.

Sin embargo, Gavish aseguró: "Incluso durante el invierno, los sistemas de defensa aérea funcionan de manera efectiva".

Después de una semana marcada por más de 500 alertas de cohetes en todo el país y en medio de negociaciones en el norte, surgen preguntas sobre cómo podría actuar Hezbolá en los próximos días.

En la entrevista, Gavish abordó los problemas, arrojando luz sobre la situación y explicando el reciente aumento en los ataques de cohetes por parte del grupo terrorista.

"Nuestra responsabilidad es recordar constantemente al público que ningún sistema de defensa es perfecto. Debemos enfatizar, explicar y urgir precaución, es la única manera", dijo Gavish. "En este contexto, todos somos soldados, incluidos los civiles. Todos están movilizados para frustrar los objetivos del enemigo y proteger vidas". Cohetes Grad utilizados por Hezbolá (credit: Alma Research Institute)

Gavish negó las afirmaciones de que las condiciones climáticas estaban impulsando la escalada.

"Nuestros sistemas de defensa están diseñados para resistir un clima mucho peor que lo que hemos experimentado recientemente", señaló, agregando que este es el segundo invierno consecutivo de guerra activa en Israel, durante el cual las defensas aéreas han demostrado ser confiables.

¿Por qué el incremento en los ataques con cohetes y drones?

Gavish sugirió que la actividad se alinea más con las negociaciones actuales en el norte, los significativos ataques israelíes en Beirut y Tiro, y las incursiones en la segunda línea de pueblos de Hezbolá, en lugar de una planificación táctica en torno al clima.

"Puede haber limitaciones, pero nada lo suficientemente significativo como para desencadenar tal oleada", explicó.

"Necesitamos estar preparados para la posibilidad de una mayor escalada", advirtió Gavish. "Podría tratarse de una muestra de fuerza única por parte de Hezbolá para dar forma a la narrativa o un intento de una campaña sostenida".

Vigilancia y resistencia pública

Gavish instó al público a mantenerse vigilante.

"El público israelí ha mostrado una notable resistencia durante un período prolongado. Es difícil, pero espero que hayamos alcanzado una posición lo suficientemente fuerte como para lograr un acuerdo favorable y significativo", dijo.

También destacó otra frente crítica.

"Mientras las discusiones se centran en el Norte, no olvidemos los objetivos de la guerra en curso, incluida la liberación de los 101 rehenes en Gaza. Queda mucho trabajo por hacer".