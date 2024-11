Ataque aéreo señala nueva estrategia contra Hezbolá

Un importante ataque aéreo en Beirut central a las cuatro de la mañana está generando sorpresa.

Los lugareños describieron el ataque como impactando el área de Basta en el centro de Beirut. Un edificio grande fue destruido. Inicialmente se sospechaba un alto número de víctimas debido a la presencia de personas refugiadas en la zona que habían huido de otras partes de Líbano. Sin embargo, informes iniciales indican que murieron cuatro personas y unas dos docenas resultaron heridas. Habrá más actualizaciones a medida que se limpie los escombros.

La importancia del importante ataque aéreo en Beirut central durante el fin de semana es que no hubo una llamada de evacuación. También forma parte de un patrón creciente de ataques en áreas fuera del bastión de Hezbolá de Dahiyeh.

Reportadamente marcó el cuarto ataque aéreo israelí durante la semana pasada dirigido a un área central de Beirut, mientras que anteriormente la mayoría de los ataques de Israel se habían dirigido a los suburbios del sur controlados por Hezbolá.

Es posible que los líderes de Hezbolá estén huyendo ahora de Dahiyeh y otras fortalezas de Hezbolá. El portavoz de Hezbolá, Mohammed Afif, fue eliminado hace unos días, también fuera de la fortaleza de Hezbolá. Varias personas permanecen sobre los escombros tras un ataque israelí contra un edificio en el que, según fuentes de seguridad, murió el jefe de relaciones con los medios de Hezbolá, Mohammad Afif, en Ras Al- Nabaa, en Beirut, Líbano, el 17 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Adnan Abidi TPX IMAGES OF THE DAY)

Hezbolá explota áreas civiles

Hezbolá puede sentir que debe esconderse en otras áreas de Beirut. Esto beneficia a Hezbolá, porque cualquier ataque aéreo también daña a comunidades que no le son leales, como cristianos, suníes u otros. Hezbolá siempre ha buscado explotar áreas civiles del Líbano; sin embargo, ha tenido dificultades para penetrar o hacer avances fuera de las áreas chiítas.

Hezbolá está siendo presionado ahora en Beirut y también en el sur del Líbano. Las FDI continúan avanzando contra el grupo en el sur. Informes en los medios locales y en línea indican que las FDI están presionando a Hezbolá a lo largo de la costa cerca de Naqoura y también cerca de El-Khiam y Marjayoun.

Estas son áreas clave para el grupo. Hezbolá continúa luchando y lanzando cohetes, lo que muestra que aún tiene cantidades de armas. Sin embargo, el grupo puede carecer de cierto comando y control, ya que muchos de sus líderes y comandantes han sido asesinados.

Los ataques en Beirut son importantes. Hezbolá busca encontrar una forma de sobrevivir a una larga guerra y lo ha expresado en declaraciones recientes. Quiere sobrevivir a esta ronda y mantener parte de sí mismo intacto.

Para lograrlo, tendrá que improvisar y necesitará una mejor seguridad operacional. El reciente ataque en Beirut y otras operaciones claramente están teniendo un efecto en Hezbolá.

Aún queda por verse qué efecto tendrá esto en las negociaciones de alto el fuego y en otras actividades de los grupos aliados respaldados por Irán que han estado atacando a Israel.