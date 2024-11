El ejército israelí incauta grandes cantidades de armas de Hezbolá

El IDF ha incautado masas de armas de Hezbollah en casi dos meses de combates en el terreno en Líbano, incluidos lanzacohetes, vehículos con ametralladoras montadas, misiles antitanque, rifles y lanzadores de RPG.

Las armas van desde aquellas suministradas por Irán hasta armas de origen ruso. Algunas son viejas, probablemente de décadas pasadas, y algunas fueron encontradas en cajas, sin abrir por el grupo terrorista. El IDF ha publicado fotos de algunas de estas armas e incluso ha puesto algunas en exhibición.

¿Qué nos dicen estas armas?

Vehículos

Hezbollah utilizó una variedad de vehículos para montar lanzacohetes y armas, algunos encontrados en pueblos del sur de Líbano. Los vehículos incluyen vehículos todo terreno que Hezbollah podría utilizar para mover rápidamente sus fuerzas a posición para lanzar misiles antitanque y varios camiones civiles reutilizados para transportar lanzacohetes y ametralladoras.

Hezbollah a menudo elegía camionetas Toyota para montar sus armas, pero también utilizaba Jeeps y camionetas Chevy y GMC. Los lanzacohetes se montan en la parte trasera y suelen poder lanzar una lluvia de cohetes. Por ejemplo, la mayoría tiene una configuración de barril que incluye 12 tubos para proyectiles que pueden disparar cohetes de 107mm. También tenían lanzacohetes M-80 en la parte trasera de los camiones. Estos cohetes pesan alrededor de 10 kg. y Hezbollah presentó recientemente este sistema en un video publicado en los medios estatales iraníes.

Vehículo lanzacohetes de 107 mm, 25 de noviembre de 2024 (credit: YONAH JEREMY BOB)

Los camiones permiten a Hezbollah mover rápidamente estos sistemas al frente y disparar desde varias ubicaciones. Los camiones también suelen parecer vehículos civiles en la mayoría de los casos, por lo que se puede disfrazar fácilmente el lanzador en la parte trasera colocando algo encima, como una alfombra o manta. Una vez que Israel comenzó su operación terrestre y campaña aérea contra Hezbollah, probablemente fue difícil para el grupo terrorista mover estos sistemas, lo que dejó muchos de los camiones para ser encontrados y confiscados.

Cohetes de 107mm

Hezbollah utiliza cohetes de 107mm, que tienen un peso de 18kg. y tienen aproximadamente la longitud de un brazo de persona. Los misiles son comunes entre los grupos respaldados por Irán. Irán ha intentado trasladar tipos similares de cohetes a Gaza en el pasado y también los ha trasladado a Irak para abastecer a las milicias respaldadas por Irán allí. En 2019 y 2020, las milicias iraquíes a menudo usaban estos cohetes para atacar a las fuerzas estadounidenses allí. Los cohetes no tienen un alcance largo, probablemente alrededor de siete millas.

Los cohetes encontrados en Líbano parecen ser de un tipo muy típico fabricado en Irán. Esto se evidencia por el color de la carcasa de la munición y otros detalles, como la fecha de fabricación impresa en el lateral. Algunos cohetes indican que fueron fabricados en 2007, lo que significa que Irán suministró estos a Hezbollah después de la Segunda Guerra del Líbano en 2006 para reabastecer sus existencias. En 2006, Hezbollah tenía alrededor de 13,000 cohetes. Para 2023, tenían 150,000.

El cohete de 107mm también es fácil de transportar. Pueden ser cargados en cajas, transportados y fácilmente disfrazados como algo distinto a cohetes. Mover miles de estos cohetes no es muy difícil. Esto explica, en parte, el gran arsenal que Hezbollah adquirió.

Frecuentemente, Hezbollah colocaba estos cohetes dentro de tubos listos para disparar. Usualmente, estos están en tubos que consisten de 12 tubos, para poder ser disparados en una ráfaga de 12 o 24 cohetes a la vez. Probablemente pueden ser disparados de forma remota desde una posición fija en el suelo, o pueden ser disparados desde un montaje en un camión.

Morteros de 81mm

Hezbollah también adquirió una gran cantidad de morteros de 81 mm. Estos tienen fechas de fabricación de 2009, 2011, 2012 y probablemente otras fechas. Los morteros también son de corto alcance, y Hezbollah los utilizó anteriormente en la guerra contra Israel. Una vez que Hezbollah fue replegado de la frontera, parece haber reducido su uso de morteros. Sin embargo, está claro que el grupo adquirió una cantidad significativa de estos proyectiles.

Algunos de los morteros encontrados y fotografiados después de ser incautados en Líbano por las FDI parecían nuevos, como si hubieran sido traficados a Hezbollah y llevaban años en desuso.

Los morteros pueden ser lanzados desde un tubo sobre un trípode. También se incluyen tubos para morteros de 120 mm, que también adquirió Hezbollah.

Armas antitanque

Hezbollah adquirió un gran número de misiles antitanque y RPGs, incluyendo misiles antitanque Kornet y proyectiles AT PG-7. Es probable que estos proyectiles RPG-7 sean de fabricación iraní del mismo tipo que se han encontrado en Yemen. Una fuente dice que se les llama Fath en Irán.

Fueron traficados a Hezbollah en cajas que pesaban 30 kg, que contenían seis proyectiles cada una. Las fechas de fabricación incluyen 2008 y 2010, lo que significa que fueron fabricados hace muchos años en Irán.

Otro sistema que Hezbollah montó en vehículos todo terreno es el lanzador portátil 9P163-1 para el Kornet-E. Puede ser utilizado con un rastreador de mira y visores térmicos, lo que lo hace muy preciso. Se usa con el modelo 9M133 de misiles antitanque Kornet. El sistema ha existido desde la década de 1990 y fue diseñado por los rusos para ser utilizado contra tanques. Hezbollah ha utilizado armas antitanque para atacar hogares y diversos tipos de vehículos.

Drones, rifles y lanzadores

Hezbollah también adquirió grandes cantidades de AK-47, rifles de francotirador Draganov y otros tipos de rifles de gran calibre, además de varios tipos de lanzadores que pueden disparar armas antitanque. Por ejemplo, Hezbollah adquirió el sistema Toophan iraní, que se coloca en un trípode pesado con un visor óptico y dispara misiles guiados antitanque. Irán también envió lanzadores SPG-9 a Hezbollah.

Hezbollah desarrolló drones localmente que ha utilizado en la guerra.

En general, Hezbollah perdió grandes cantidades de armas en el sur del Líbano, incluyendo cohetes, morteros y armas antitanque. Estas habían sido almacenadas en hogares y pueblos que fueron tomados por las FDI. Hezbollah probablemente dejó estas armas en varias áreas para poder usarlas en cualquier momento. Confiscarlas es un logro importante.