Cómo las FDI desactivaron la capacidad de rearme de Hezbolá

Uno de los últimos actos de la tercera guerra del Líbano, que parece haber terminado con un alto el fuego el 27 de noviembre, fue un ataque de la Fuerza Aérea Israelí a un sitio de producción de misiles guiados con precisión de Hezbollah.

Este fue un ataque importante, y fue una buena forma de poner fin a esta guerra de dos meses, que comenzó el 23 de septiembre con la Operación Flechas del Norte.

Es posible que la guerra se reanude, pero independientemente de lo que suceda, eliminar esta capacidad clave de Hezbollah fue importante.

Hezbollah ha estado buscando adquirir misiles iraníes guiados con precisión más avanzados en la última década. Finalmente, en los últimos cinco años aproximadamente, buscó trasladar la producción al Líbano.

Esto significaba que tendría que depender del contrabando a través de una ruta que se extiende por Siria. Los municiones guiadas con precisión, o PGM, son importantes porque, a diferencia de los cohetes no guiados, pueden apuntar a sitios importantes con precisión.

Restos de un misil balístico iraní Emad, 25 de noviembre de 2024 (credit: YONAH JEREMY BOB)

Limitar la capacidad de regreso de Hezbollah

Hezbollah también ha desarrollado un gran número de drones kamikaze que también golpean con precisión. Las FDI han eliminado a muchos altos oficiales de Hezbollah vinculados al programa de drones.

"Degradamos las capacidades de lanzamiento de Hezbollah, golpeamos sus activos estratégicos, eliminamos su liderazgo y dañamos su cadena de mando y control", dijo el portavoz de las FDI, R.-Adm. Daniel Hagari el miércoles. "También hemos apuntado a su capacidad de rearmarse y reabastecerse, y hemos interrumpido severamente su capacidad de llevar a cabo su infiltración planificada en nuestro territorio, un plan que había preparado meticulosamente para llevar a cabo".

El ataque al sitio PGM fue uno de los últimos actos de este conflicto.

"Antes de que entrara en vigor el alto el fuego el martes, los aviones de combate de la IAF, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, atacaron el mayor sitio de producción de misiles guiados con precisión de Hezbollah en el área de Janta en Bekaa", dijeron las FDI. "La infraestructura subterránea de 1.4 kilómetros de largo se utilizaba para producir misiles de superficie a superficie, componentes de diferentes armas y almacenar una variedad de armas de precisión designadas para ser utilizadas en ataques contra Israel". Stay updated with the latest news! Subscribe to The Jerusalem Post Newsletter Subscribe Now

El sitio estaba "ubicado en un complejo subterráneo cerca de la frontera siria", según indicó. "Debido a su proximidad, el sitio era un punto central a través del cual se contrabandeaban miles de componentes de armas e incluso operativos terroristas desde Siria y Líbano".

Israel ha señalado que la capacidad de producción de municiones de Hezbollah ha aumentado en la última década con el apoyo de Irán.

Irán prefiere trasladar la producción de municiones a Líbano porque Israel ha llevado a cabo una campaña entre guerras para atacar el contrabando iraní a través de Siria.

"En los últimos años, Hezbollah comenzó a construir y operar este sitio con la asistencia y cooperación iraní", dijo la IDF. "Operativos iraníes trabajaron en el sitio junto a terroristas de Hezbollah libaneses".

Hezbollah ha perdido este sitio ahora. Sin embargo, es probable que intente aumentar nuevamente su producción de PGM.

Israel no quiere que Hezbollah se rearme. El grupo terrorista buscará rearmarse en silencio y secretamente en los próximos meses y años.

Esto significa que Hezbollah volverá a ser una amenaza para Israel. El ataque a la instalación de PGM es un revés para él, sin embargo, proporciona una visión de cómo opera.