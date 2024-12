Última hora: Hamás podría abandonar sus exigencias por un alto el fuego en Gaza

Algunos líderes de Hamas están considerando un acuerdo de alto al fuego en Gaza con rehenes, en el cual las FDI permanecerían temporalmente en el Corredor de Filadelfia en la Franja de Gaza, informó el New York Times el jueves.

Según el Times, funcionarios palestinos y estadounidenses creían que el liderazgo político de Hamas estaba listo para llegar a un acuerdo después de la eliminación de Yahya Sinwar el mes pasado.

Debido a esta creencia de que Sinwar era el principal obstáculo para un acuerdo, el Foro de Familias de Rehenes emitió un comunicado el jueves por la noche instando al primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo: "El momento es propicio para un acuerdo. Un acuerdo único para devolver a todos los rehenes a casa".

El Times señaló que Irán también parece interesado en evitar otra confrontación directa con Israel, especialmente después de que sus sistemas de defensa aérea resultaran significativamente dañados en el ataque israelí en octubre y dada la victoria más reciente del presidente electo Donald Trump.

Después de más de un año de guerra, Hamas reportadamente ya no tiene control total sobre Gaza, con cada vez más gazatíes volviéndose en contra del grupo, culpándolos por provocar a Israel con la masacre del 7 de octubre.

Soldados de la Brigada Kfir operan en Beit Layiha, en la Franja de Gaza, el 20 de noviembre de 2024. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

Hamas quiere poner fin a la 'agresión' en Gaza

Poco después de que entrara en efecto el alto el fuego entre Israel y Líbano el miércoles por la mañana, el oficial de Hamas Sami Abu Zuhri le dijo a Reuters que el grupo "aprecia" el derecho de Líbano a alcanzar un acuerdo que proteja a su gente, y espera un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

"Hamas aprecia el derecho de Líbano y Hezbollah a alcanzar un acuerdo que proteja al pueblo de Líbano, y esperamos que este acuerdo allane el camino para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de genocidio contra nuestro pueblo en Gaza", dijo Abu Zuhri a Reuters.

Mientras que algunos funcionarios estadounidenses anónimos le dijeron al Times que Hamas podría retirar sus demandas y avanzar en un acuerdo de alto el fuego aceptable para el gobierno de Israel, Israel no parecía estar interesado en concesiones.

"Estamos comprometidos a cooperar con cualquier esfuerzo para alcanzar un alto el fuego en Gaza, y estamos interesados en poner fin a la agresión contra nuestro pueblo", dijo Hamas a Reuters.

"Hemos informado a mediadores en Egipto, Qatar y Turquía que Hamas está listo para un acuerdo de alto el fuego y un trato serio para intercambiar prisioneros", dijo un funcionario adicional de Hamas a la AFP.

Según las fuentes del Times, el punto principal de controversia actual gira en torno a la retirada de las tropas israelíes de Gaza y el papel que desempeñará Hamas en la Franja.

"Eventualmente habrá elecciones", dijo Salah al-Din al-Awawdeh, miembro de Hamas, al Times.

"Hay diferentes facciones y equilibrios de poder. Todo esto hace que sea difícil predecir".

Presidente electo Trump

Además, el Times señaló que Netanyahu podría estar esperando a que Trump asuma el cargo antes de cambiar su postura sobre las conversaciones con Hamas.

Aunque Trump ha presionado a Israel para "terminar" la guerra en Gaza, los expertos creen que es poco probable que aplique presión amenazando con retener la ayuda militar.