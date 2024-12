Hamás publica un vídeo con un rehén israelí como un "cruel recordatorio" del terror

Hamas publicó un video el sábado del rehén israelí-estadounidense Eden Alexander titulado "Pronto... El tiempo se acaba" en el canal de Telegram de su ala militar, las Brigadas Izzadin al-Qassam.

La Casa Blanca respondió al video el sábado por la noche, calificándolo de "cruel recordatorio del terror de Hamas contra los ciudadanos", en un comunicado oficial.

También añadió que ha "estado en contacto con la familia de Eden" y dijo que "el sufrimiento de los gazatíes terminaría inmediatamente —y habría terminado hace meses— si Hamas aceptara liberar a los rehenes".

Aunque señaló que Hamas se ha negado a liberar a los rehenes, también enfatizó que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada: "Tenemos una oportunidad crítica para concluir el acuerdo de liberación, detener la guerra y aumentar la asistencia humanitaria en Gaza".

La Casa Blanca continuó diciendo que un acuerdo de rehenes estaba actualmente sobre la mesa y que Biden y Estados Unidos "continuarán trabajando sin descanso para asegurar la liberación de nuestros ciudadanos, incluyendo a través de esfuerzos diplomáticos y aumentando la presión sobre los terroristas de Hamas a través de sanciones, acciones policiales y otras medidas".

"En nombre de los Alexanders y de todas las familias de los rehenes que aún están en manos de Hamas, nunca cesaremos en nuestros esfuerzos por lograr su liberación inmediata", concluyó el comunicado.

El contenido del video liberado

Alexander habla en el video en una mezcla de hebreo e inglés. Hay subtítulos en árabe y en inglés o hebreo, dependiendo del idioma en el que esté hablando.

El video comienza con Alexander presentándose y declarando que ha sido prisionero de Hamas por más de 420 días.

Luego cambia a imágenes de Alexander cubriendo su rostro con las manos y llorando.

En un mensaje al primer ministro Benjamin Netanyahu en hebreo, Alexander dice: "Te escuché hablar al pueblo de Israel en las noticias, y estoy muy decepcionado. Oí que darás $5 millones a quien nos traiga de vuelta con vida. El primer ministro supuestamente debería proteger a sus ciudadanos y soldados, y nos descuidaste".

Él dice que sus guardias les dieron instrucciones en caso de que el ejército israelí los alcance.

"El miedo está en su punto máximo, y estamos muriendo mil veces cada día que pasa, y nadie siente por nosotros. La gente de Israel: No nos descuiden. Queremos regresar a casa con la mente en paz", continúa Alexander.

"El miedo y el aislamiento nos están matando. Por favor, no nos olviden. Es injusto que paguemos el precio por un error del gobierno. Por favor, gente de Israel, salgan a demostrar todos los días y presionen al gobierno. Es hora de poner fin a esta pesadilla."

Mensaje a Trump

En un mensaje al "Presidente Trump" en inglés, Alexander dice: "Por favor, use su influencia y el poder total de los Estados Unidos para negociar por nuestra libertad. Cada día aquí se siente como una eternidad, y el dolor desde adentro crece de día en día. Por favor, no cometa el error que ha estado haciendo Biden. Las armas que ha enviado ahora nos están matando, y los asedios ilegales ahora nos están hambrientos. No quiero terminar muerto como mi compañero ciudadano estadounidense Hersh [Goldberg-Polin]."

El video concluye con Alexander diciéndole a sus padres y abuelos que sean fuertes y que es solo "cuestión de tiempo hasta que esta pesadilla termine."

Foro de Familias de Rehenes responde al video

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos calificó el video de "impactante" en un comunicado emitido el sábado por la noche. Dijeron que es "prueba definitiva de que a pesar de todos los rumores, hay rehenes vivos y están sufriendo mucho".

"A un año del primer y único acuerdo, está claro para todos: devolver a los rehenes solo es posible a través de un acuerdo. Después de más de 420 días de abuso continuo, hambre y oscuridad, la urgencia de traer a casa a los 101 rehenes no puede ser exagerada", dice el comunicado.

Netanyahu habló con la familia de Alexander, diciéndoles que "realmente siente la angustia que Edan, los rehenes y sus familias están atravesando", según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

El comunicado agregó que el primer ministro tranquilizó a la familia diciendo que "Israel está trabajando con determinación y de todas las maneras posibles" para lograr la liberación de los rehenes "que están en manos del enemigo".