Ben-Gvir: Es el momento adecuado para incentivar la migración palestina desde Gaza

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, sugirió en una entrevista con Army Radio el domingo por la mañana que el primer ministro ha sido más receptivo a la idea de incentivar la emigración de los gazatíes de la Franja de Gaza.

"Quiero fomentar la emigración [de gazatíes fuera de la Franja]. Creo que debemos permitirles emigrar a su voluntad," dijo Ben-Gvir, añadiendo que está trabajando para coordinarse con el primer ministro en esto.

Cuando se le preguntó si el primer ministro Benjamín Netanyahu apoya la idea de incentivar la emigración desde Gaza, Ben-Gvir dijo que se encuentra con apertura a ideas que en el pasado habían generado resistencia.

Ben-Gvir amplió en la entrevista con Army Radio sobre su opinión de lo que le gustaría ver en la Franja de Gaza, calificando el asentamiento judío en Gaza como "una idea bienvenida".

"Este sería el castigo más grande por lo que nos hicieron el 7 de octubre", dijo. El hombre menos adecuado para el puesto. Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir (credit: Yonatan Zindel/Flash90)

Métodos propuestos para liberar rehenes

"Recuerden que las únicas veces que vencimos a nuestros enemigos fue cuando les arrebatamos territorio, y conquistar la Franja de Gaza es ciertamente una idea, pero debo admitir que no estoy satisfecho con ella", dijo, explicando que la ocupación no es suficiente sin incentivar la emigración.

Dijo que ahora es el momento oportuno para esta incentivización.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina condenó en Twitter el domingo "llamados racistas israelíes para desplazar a ciudadanos de la Franja de Gaza", advirtiendo sobre el peligro de tales llamados.

"El ministerio insta a la comunidad internacional a respetar sus responsabilidades legales para proteger a los prisioneros palestinos", añadió el ministerio.

En una entrevista con Radio del Ejército, a Ben-Gvir también se le preguntó sobre su resistencia a un acuerdo de rehenes. Dijo que el acuerdo de rehenes que se está discutiendo actualmente no liberaría a todos los rehenes, y un acuerdo que liberaría a todos los rehenes requeriría concesiones que él no está dispuesto a apoyar.

"Creo que un trato imprudente que libera a 1.000 Sinwars y detiene la guerra causa un daño significativo al Estado de Israel", dijo, explicando a la Radio del Ejército que estas serían las condiciones en un acuerdo que liberaría a todos los rehenes.

Al preguntarle cómo propone liberar a los rehenes, Ben-Gvir le dijo a la Radio del Ejército que tiene varias ideas que plantea regularmente.

Entre ellas, Ben-Gvir sugirió detener por completo el suministro de gas a la franja, diciendo que bajo el presidente electo Donald Trump, Israel podrá hacerlo.

Ben-Gvir también sugirió retener la ayuda humanitaria para crear presión para la liberación de los rehenes. "Es muy, muy simple: quieres ayuda humanitaria, danos a nuestros rehenes y recibirás ayuda humanitaria".

Cuando el entrevistador señaló que Ben-Gvir ya no puede derribar la coalición tras la entrada de Nueva Esperanza-Derecha Unida en la coalición, Ben-Gvir dijo que sabe que Netanyahu no quiere que su partido Otzma Yehudit salga del gobierno.

Preguntado si esto significa que aún cree que tiene poder de veto, Ben-Gvir dijo que el primer ministro entiende de política.