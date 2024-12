Confirman la muerte del rehén Omer Maxim Neutra en Gaza tras nueva evidencia de inteligencia

Las FDI confirmaron el lunes que el Capitán Omer Maxim Neutra, de 21 años, murió el 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado por Hamas de regreso a la Franja de Gaza.

Nueva información de inteligencia que salió a la luz permitió a una comisión militar especial de rabinos, científicos y abogados finalmente confirmar su muerte alrededor de 14 meses después, a pesar de las sospechas de larga data de que había fallecido.

Neutra era un soldado solitario de Nueva York, sirviendo como comandante de una platoon de tanques en el Batallón 77 de la 7ª Brigada.

Fue secuestrado a la Franja de Gaza el 7 de octubre junto con Nimrod Cohen, Shaked Dahan y Oz Daniel.

El domingo, los padres de Neutra hablaron con The Jerusalem Post sobre la posibilidad de un intercambio de rehenes bajo la candidatura de Trump.

"Estamos esperando que él use su influencia. Ya sabes, cada lado tiene sus propias influencias", dijo Orna Neutra, la madre de Omer, agregando: "Esperamos que el esfuerzo conjunto finalmente haga avanzar algo".

"Omer amaba los deportes, jugaba fútbol, baloncesto y voleibol, y sirvió como capitán de los equipos deportivos de su escuela", dijo el Foro de Familias de los Rehenes.

"Su familia y amigos lo describieron como una persona cálida, optimista y amante de la gente que 'ilumina la habitación en el momento en que entra'", agregó el foro.

Rehenes actualmente detenidos en cautiverio en Gaza

Actualmente, Hamás tiene alrededor de 50 rehenes vivos y 50 muertos de los 250 originales que secuestró.

Alrededor de 80 fueron devueltos en un acuerdo de rehenes en noviembre de 2023, otros ocho fueron rescatados, y muchos otros fueron asesinados o sus cuerpos fueron recuperados.

Hannah Sarisohn contribuyó a este informe.