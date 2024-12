¿Por qué Irán culpa a EE.UU. e Israel por la escalada en Siria?

Irán inicialmente se sorprendió por lo rápido que avanzaron los grupos de oposición sirios en la provincia de Idlib a finales del mes pasado. Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un grupo rebelde suní, lideró el avance y arrasó con las fuerzas del régimen sirio para tomar Alepo.

Días después, parecía que HTS también tomaría Hama, una ciudad en el camino a Damasco. Los rebeldes ahora están estancados fuera de Hama. Irán está reuniendo apoyo para el régimen sirio.

"El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dice que los acontecimientos en el terreno en Siria indican que hay una completa coordinación entre el régimen sionista, Estados Unidos y grupos terroristas con el objetivo de desestabilizar el país árabe", informaron los medios estatales iraníes el martes.

Araghchi hizo sus comentarios durante una entrevista televisada. El ataque a Alepo fue un "complot" urdido por Estados Unidos e Israel, según los iraníes. Araghchi dijo que el momento lo demuestra.

"Existe una coordinación total entre el régimen sionista, el gobierno de EE. UU. y grupos terroristas, y el curso de los eventos indica dicha coordinación porque estos ataques siguieron a un alto el fuego en Líbano", dijo.

Un rebelde liderado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham en la parte trasera de un vehículo en al-Rashideen, provincia de Alepo, Siria, 29 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Mahmoud Hasano)

¿Por qué ve Irán las cosas de esta manera? Cita el alto el fuego en Líbano en vísperas del ataque de HTS. La oposición siria sorprendió al régimen sirio. Esto se debe a que el régimen probablemente estaba observando los desarrollos en Líbano relacionados con la guerra entre Israel y Hezbolá.

El régimen sirio y Irán respaldan a Hezbolá. Sin embargo, una vez que comenzó el alto el fuego, HTS lanzó su ataque en el norte de Siria. Es muy probable que la derrota de Hezbolá por parte de Israel haya influido en el momento del ataque.

No hay evidencia de que EE. UU. e Israel estén celebrando el ataque de HTS. Por el contrario, Israel podría estar preocupado de que se desarrolle el caos en Siria. Cuando hay caos, hay amenazas para Israel, generalmente por parte de grupos respaldados por Irán que aprovechan el vacío de poder.

Obteniendo apoyo de Turquía y Rusia

Sin embargo, Irán suele afirmar conspiraciones para justificar sus intervenciones. Teherán quiere que Estados Unidos abandone el este de Siria, donde los estadounidenses están luchando contra el ISIS junto a las Fuerzas Democráticas Sirias, una fuerza mayormente kurda.

Irán quiere utilizar la actual guerra contra HTS no solo para lograr que Estados Unidos se vaya; también quiere movilizar ataques contra las SDF.

Irán quiere utilizar la actual guerra contra HTS no solo para lograr que Estados Unidos se vaya; también quiere movilizar ataques contra las SDF.

Turquía está de acuerdo con la visión de Irán en este contexto. Ankara ha utilizado el ataque de HTS para movilizar milicias sirias para atacar a los kurdos.

Irán cree que puede difundir conspiraciones sobre Israel y Estados Unidos para obtener apoyo en Ankara y Moscú.

"Tuve discusiones detalladas e importantes con Bashar al-Ásad y transmití el mensaje de la República Islámica de Irán sobre su completo y firme apoyo al gobierno sirio y a su presidente".

"Así como el gobierno sirio estuvo con nosotros durante la guerra impuesta, también estaremos con este país", dijo Araghchi, según los medios estatales iraníes.

"Se decidió continuar estas consultas y reanudar el proceso de Astaná", dijo refiriéndose a sus conversaciones con su homólogo turco, agregando que se celebrará una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Irán, Rusia y Turquía en Doha probablemente la próxima semana, según el informe.