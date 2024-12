Netanyahu pidió espiar a ministros y oficiales israelíes, dijo ex-jefe del Shin Bet

El primer ministro Benjamin Netanyahu pidió al exjefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel) Yoram Cohen que espiara a ministros y altos oficiales que estaban involucrados en un importante evento de seguridad, reveló Cohen el jueves.

Las acusaciones se remontan a un incidente de 2018 y supuestamente están relacionadas con el MK Benny Gantz, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor de las FDI en ese momento.

Cohen enfatizó que vio la solicitud del primer ministro de espiar a funcionarios israelíes no como espionaje, sino más bien como "usar herramientas contra cualquiera que esté al tanto del secreto, incluido el espionaje telefónico".

Cohen enfatizó que las conspiraciones surgen cuando "falta conciencia pública" se combina con "ingeniería de la conciencia". Conectó esto con el 7 de octubre de 2023, afirmando que "personas cercanas a Netanyahu" están dando forma activamente a una narrativa que sugiere que "el fallo del 7 de octubre fue enteramente culpa de los militares".

Estas dos declaraciones, que el primer ministro había solicitado al Shin Bet que escuchara a altos funcionarios de seguridad israelíes y que personas cercanas a Netanyahu presuntamente estaban trabajando en "manipular" la conciencia israelí, siguen a comentarios anteriores hechos por el ex jefe del Shin Bet el día anterior. El primer ministro Benjamin Netanyahu pronuncia un discurso antes de una reunión del gabinete el 3 de diciembre de 2024 (credit: SCREENSHOT/YOUTUBE/ISRAELIPM/NOAM MATRY/GPO)

Reacciones de Gantz y Netanyahu

El líder del Partido de la Unidad Nacional, Benny Gantz, respondió a los comentarios de Cohen, diciendo: "Durante más de 40 años, he servido y sigo sirviendo la seguridad de Israel en roles muy sensibles. El bien del estado y su seguridad siempre han sido mi máxima prioridad. Aquellos que me conocen entienden que, a diferencia de Netanyahu, nunca filtro secretos de estado, incluso cuando mi posición no es aceptada. Hubo casos así durante el conflicto actual mientras era miembro del gabinete de guerra."

Gantz además declaró: "El hecho de que Netanyahu haya pedido al jefe del Shin Bet que infrinja la ley y utilice herramientas destinadas para nuestros enemigos contra los jefes de las ramas de seguridad no me sorprende, ni entonces ni ahora. Dice más sobre él y la cultura criminal que lo rodea."

La oficina del primer ministro respondió más tarde a los comentarios de Cohen. "Yoram Cohen, quien finge ser ingenuo y está profundamente arraigado en una campaña política, está tratando de fabricar otro 'escándalo fabricado'. El Primer Ministro actuó para proteger un secreto de estado vital, siguió recomendaciones legales, actuó de acuerdo con la ley y no infringió los derechos de nadie".

"Contrario a las declaraciones de Cohen, la verdadera amenaza para la democracia en Israel no proviene de los funcionarios electos, sino de elementos dentro de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que se niegan a aceptar la voluntad de los votantes y están intentando llevar a cabo un golpe de estado gubernamental a través de investigaciones políticas desenfrenadas que son inaceptables en cualquier democracia", agregó la declaración.

Cohen critica la política del reclutamiento ultraortodoxo

Durante una conferencia de la Derecha Sionista en el Centro Begin en Jerusalén el miércoles, dirigida a detener la ley del reclutamiento ultraortodoxo, Cohen señaló: "Si hubiera una posibilidad para que el gobierno israelí sionista negociara con los ultraortodoxos, para que sirvieran al Estado de Israel por su propia voluntad, eso sería preferible".

Sin embargo, él dijo que no cree que la comunidad ultraortodoxa desearía servir en el ejército. Luego enfatizó que en tal caso, Israel posiblemente podría "adoptar el enfoque de establecer un gobierno que pueda decidir sobre este asunto e imponer sanciones, que también incluirán el empleo."

Cohen también recalcó que, en su opinión, "los árabes también deberían servir" en el ejército. También expresó su postura firme con respecto al establecimiento de un estado palestino, diciendo: "Debe haber un 'no' claro y definitivo al establecimiento de un estado palestino. Esta posibilidad es irrealista, inalcanzable y no debe permitirse. Esto también era cierto antes del 7 de octubre."

Respecto a la posibilidad de unirse a la política, respondió: "Aún no he decidido sobre esto, pero no estoy descartando entrar en la política."

"Yoram Cohen, quien está profundamente inmerso en una campaña política, está tratando de crear otro 'escándalo' fabricado", declaró la Oficina del Primer Ministro.

El primer ministro buscó proteger secretos de Estado vitales, siguió las recomendaciones legales, actuó conforme a la ley y no infringió los derechos de nadie.

"Contrariamente a las declaraciones de Cohen, la verdadera amenaza para la democracia en Israel no proviene de los funcionarios electos, sino de las autoridades policiales que se niegan a aceptar la voluntad de los votantes y están tratando de llevar a cabo un golpe político a través de investigaciones políticas sin restricciones, lo cual es inaceptable en cualquier democracia."