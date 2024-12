Donald Trump cena con Sara Netanyahu en un campo de golf de Florida

El presidente electo Donald Trump se reunió con Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, para cenar en el Trump International Golf Course en Florida, compartió la directora de comunicaciones adjunta Margo Martin en una publicación del lunes en X/Twitter.

"Presidente @realDonaldTrump y Sara Netanyahu cenando en el Trump International Golf Course esta noche", escribió Martin en la publicación.

En una publicación posterior en Instagram, Netanyahu compartió una foto de la reunión, añadiendo que había "planteado con el presidente el inmenso sufrimiento que nuestro país ha padecido desde el 7 de octubre y la inhumanidad de los terroristas de Hamas, que mantienen a nuestros ciudadanos secuestrados en duras condiciones. Destaqué la necesidad urgente de actuar para su liberación y su pronto regreso". Un retrato del expresidente estadounidense Donald Trump sobre la Casa Blanca se ve en una escalera de su finca Mar-a-Lago. (credit: REUTERS/JONATHAN ERNST)

Sara Netanyahu había viajado a Miami la semana pasada, donde se esperaba que permaneciera durante 20 días. Estaba previsto que regresara a Israel a mediados de diciembre.

El hijo de Netanyahu, Yair, actualmente se encuentra en Miami y ha estado viviendo allí desde marzo de 2023.

Se esperaba que Netanyahu permaneciera en Florida ya que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba programado para testificar en sus juicios criminales la próxima semana.

El domingo, la Fiscal General Gali Baharav-Miara declaró que no había razón legal para declarar al primer ministro como incapaz de servir durante su testimonio y dictaminó que su testimonio comenzaría la próxima semana.

La relación de Netanyahu con Trump

Se informa que el primer ministro Netanyahu tiene una buena relación con Trump.

Tras las elecciones en EE. UU. el 5 de noviembre y la victoria de Trump, Netanyahu lo calificó de "¡el resurgimiento más grande de la historia!" Además, señaló que había hablado varias veces con el presidente electo, indicando que ambos estaban alineados en varios temas importantes para Israel.

Walla, Bini Ashkenazi, Avraham Bloch y Tovah Lazaroff contribuyeron a este informe.