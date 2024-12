Escándalo de espionaje: dos residentes de Israel acusados de colaborar con Irán

Un padre y un hijo de la aldea drusa de Mas'ada en los Altos del Golán fueron acusados de espionaje para Irán, anunció la policía el viernes.

El Shin Bet y la policía de Israel arrestaron a Tahrir Safadi, de 21 años, y Bassam Safadi, de 43, en noviembre bajo sospecha de que los dos fueron reclutados por agentes iraníes y espiaron a Israel durante el transcurso de la guerra.

Shin Bet and Police forces arrest two residents in Mas'ada on suspicion of espionage for Iran (credit: Israel Police).

Tahrir ha sido acusado de espionaje y se emitió una orden de detención administrativa contra Bassam Safadi. El ministro de Defensa Israel Katz ordenó esta semana que Bassam Safadi permanezca bajo custodia y firmó la orden de detención administrativa, informó Walla.

La investigación reveló que la Fuerza Quds iraní empleó a los dos para llevar a cabo misiones de recopilación de inteligencia sobre la actividad de las FDI en el área de los Altos del Golán.

Bassam Safadi

Tahrir, un estudiante de ingeniería de software, había estado recopilando información en nombre de su padre. Su padre fue arrestado e interrogado hace ocho años bajo sospecha de incitación a la violencia y terrorismo a través de publicaciones en su página de Facebook, según Walla. En ese momento y aún en la actualidad, él se desempeñaba como corresponsal para la red iraní Al-Alam, la cual informó que su enfoque principal era cubrir las actividades de perforación de petróleo de Israel en los Altos del Golán.

Tahrir recopilaba información sobre las operaciones de las FDI en el área de los Altos del Golán, la cual luego pasaba a otro periodista de la red de noticias Al-Alam de Irán, Hossam Aa-Salam Tawfiq Zidan. Zidan, residente de Damasco, había estado trabajando para la rama palestina de la Fuerza Quds, que ayuda a las organizaciones palestinas a promover el terrorismo contra los ciudadanos israelíes.

Zidan dirigió al padre e hijo para llevar a cabo misiones de recopilación de inteligencia, incluyendo fotografiar tropas de las FDI, movimientos de tanques, equipo y armas.

Tahrir también llevó a cabo su trabajo de espionaje durante tiempos de guerra y recopiló información sobre las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y las ubicaciones de los impactos de cohetes.