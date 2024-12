La caída del régimen de Assad en Siria podría ser una mala noticia para Israel

El repentino recrudecimiento de la guerra civil siria ha llevado a muchos israelíes a mirar hacia el noreste y hacer la siguiente pregunta: "El enemigo de mi enemigo está luchando contra mi enemigo, entonces ¿a quién apoyo?"

O, en otras palabras, a quién le gustaría menos a Israel ver estacionado en su frontera con Siria: ¿extremistas yihadistas shiítas respaldados por Irán o yihadistas suníes respaldados por Turquía?

Dado que la respuesta es ninguno de los dos, el enfoque de Israel hacia los acontecimientos en Siria será mantenerse al margen de la refriega mientras sus intereses de seguridad no estén directa o inmediatamente amenazados. Como alguna vez se citó a Yitzhak Shamir durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, cuando dos de los enemigos más feroces del estado judío se estaban debilitando mutuamente, Israel puede "desear éxito a ambos lados".

La guerra civil siria volvió a encenderse el 27 de noviembre con una ofensiva de una alianza de yihadistas suníes hardcore, una vez aliados con al-Qaeda (llamados Hayat Tahrir al-Sham), y los islamistas respaldados por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan (el Ejército Nacional Sirio [ENS]) contra la ciudad del norte de Siria, Alepo. Esta alianza desde entonces ha tomado la mayor parte de Alepo y se ha movido hacia su próximo objetivo: Hama.

Pocos vieron esto venir, aunque no debería haber sido una sorpresa. Siempre estuvo claro que la guerra en Medio Oriente que comenzó Hamas el 7 de octubre con su ataque bárbaro a Israel tendría amplias implicancias regionales. Lo que no estaba claro, pero ahora está tomando forma, son esas implicancias y ramificaciones. El PRESIDENTE RUSO Vladimir Putin se reúne con el presidente sirio Bashar Assad en el Kremlin en julio. La influencia de Rusia en Oriente Medio va mucho más allá de los canales diplomáticos y se traduce en una presencia militar constante y visible en Siria, afirman los autores. (credit: SPUTNIK/REUTERS)

El ataque del 7 de octubre llevó a Hezbolá a abrir un frente contra Israel y a desplazar a 60,000 israelíes de sus hogares. Esto llevó, después de 11 largos meses, a la Operación Flechas del Norte con el objetivo de traer a esos residentes de vuelta a casa. Esta operación resultó en explosiones de bípers de Hezbolá, la decapitación del liderazgo de Hezbolá, la grave degradación de las capacidades de Hezbolá, y la demostración - a través de un ataque a Irán - de la vulnerabilidad y penetrabilidad de la República Islámica.

Y esta secuencia de eventos llevó a la decisión de los rebeldes sirios de intentar retomar Alepo y reavivar la guerra civil en un momento en que tres de los aliados más grandes del presidente sirio Bashar Assad están severamente debilitados o ocupados: Moscú envuelta en Ucrania, y Hezbolá e Irán en su punto más débil en años debido al ataque israelí, que probablemente no habría ocurrido si no fuera por el 7 de octubre.

Con los tres aliados de Assad lejos de lo que alguna vez fueron, los rebeldes vieron una oportunidad, una que claramente habían estado planeando, y aprovecharon. No casualmente, atacaron el 27 de noviembre, el mismo día en que se anunció el alto el fuego entre Hezbolá e Israel.

El ataque de Hamás ya está remodelando Oriente Medio mucho más allá de las fronteras de Gaza de maneras que pocos anticiparon. Fue claro después del 7 de octubre que habría fuertes réplicas que se sentirían ampliamente. Cuán fuertes y cuán ampliamente se sienten está empezando a ser evidente rápidamente.

La guerra civil siria, que comenzó en 2011, enfrentó una confusa amalgama de diferentes actores con una miríada de diferentes intereses ideológicos unos contra otros. La lucha renovada no es diferente. Aquí tienes un vistazo a los principales intereses de cuatro actores clave en ese drama: Israel, Turquía, Irán y Rusia.

Israel

Israel es un actor en este drama en el sentido de que sus acciones en Líbano y Siria debilitaron significativamente a dos de los principales partidarios de Assad: Hezbolá e Irán, lo que llevó a los rebeldes a atacar. Pero Israel es solo un actor indirecto, no está activamente involucrado en los combates que tienen lugar en el norte de Siria.

Sin embargo, Israel tiene intereses definidos en Siria, principalmente debilitar el eje Irán-Siria-Hezbolá y evitar que Irán use Siria, como lo ha hecho en el pasado, para rearmar y fortalecer a Hezbolá.

Un régimen sirio debilitado bajo Assad, por lo tanto, es de interés para Israel. Pero aquí está el problema: Israel quisiera ver a Assad debilitado, pero no en exceso, y no derrocado.

Esa es la paradoja.

¿Por qué debilitado? Para que Siria no pueda representar una amenaza creíble para Israel durante generaciones. La larga guerra civil ha sacado a Siria del círculo de países que pueden plantear una amenaza convencional. Hay que notar que en la guerra actual, Assad no ha abierto un frente adicional contra el estado judío, no queriendo darle ningún pretexto para atacar al ejército sirio.

Las FDI han atacado unos 70 objetivos en Siria en el último año, pero estos han sido principalmente activos iraníes y de Hezbolá, no activos pertenecientes al ejército sirio.

¿Y por qué Israel no quiere ver a Assad debilitado en exceso?

Porque Israel quisiera que Damasco se alejara de Irán y se acercara a los países sunitas moderados como los Emiratos Árabes Unidos. En los últimos meses ha habido un movimiento positivo en esa dirección, un movimiento que probablemente ahora se detendrá, ya que Assad necesitará más -no menos- ayuda de Irán.

Si en el pasado, el trato ofrecido a Assad era ayuda económica de los países del Golfo a cambio de moverse fuera del círculo de influencia de Irán, ahora Siria necesita desesperadamente botas en el terreno, algo que solo Irán o sus secuaces pueden proporcionar.

En cuanto a por qué a Israel no le gustaría ver a Assad derrocado, es porque eso podría llevar al caos, algo rara vez bueno para Israel.

Jerusalén, en general, prefiere la previsibilidad, y Assad en Siria proporciona eso. Aunque Assad no es un amigo, al menos Israel sabe qué esperar de él, qué puede y no puede hacer, qué hará y no hará. Un nuevo gobernante en Damasco de la variedad yihadista sunita sería impredecible.

Si, bajo el pretexto de la guerra civil reavivada, Israel ve a Irán intentando transferir armas a Hezbolá, se espera que actúe. Pero, de no ser así, se espera que deje que sus enemigos se enfrenten entre sí, repitiendo constantemente el mantra: "Jerusalén está monitoreando la situación".

Turquía

Para que los rebeldes lancen el tipo de ofensiva que llevaron a cabo, necesitaban el visto bueno de Turquía, que Erdogan les dio a pesar de que su apoyo a los rebeldes lo pone en desacuerdo con Irán, Rusia y, en la medida en que uno de sus intereses es aplastar a los kurdos, también con Estados Unidos.

¿Por qué correr este riesgo? Porque Erdogan está ansioso por reasentar en el norte de Siria a los aproximadamente 3.5 millones de refugiados sirios que llegaron a su país desde el inicio de la guerra civil, y porque quiere socavar aún más los esfuerzos kurdos en la región.

En cuanto al reasentamiento de los refugiados, Turquía y Siria han estado en conversaciones de reconciliación durante meses (Erdogan respaldó rápidamente a los rebeldes cuando comenzó la guerra civil). Pero estas conversaciones no han avanzado, con Assad exigiendo que Turquía retire sus tropas de una zona de seguridad que Turquía, junto con el SNA, ha creado en el norte de Siria.

Esta ofensiva rebelde le da a Erdogan una mayor ventaja contra Assad para llegar a un acuerdo.

La crisis de refugiados sirios se ha convertido cada vez más en un tema interno en Turquía, donde, en medio de una crisis económica, ha habido una reacción contra los refugiados, algo que perjudicó al partido de Erdogan en las elecciones locales y parlamentarias. Él quiere que regresen precisamente a la zona de amortiguamiento en el norte.

Además, Erdogan espera que la lucha ayude a contener y potencialmente eliminar la amenaza que percibe de los grupos kurdos en el noreste de Siria, que - al menos hasta que el presidente electo Donald Trump asuma el poder el 20 de enero - cuentan con el apoyo de Estados Unidos.

El éxito de los rebeldes le da a Erdogan una mayor ventaja y fortalece su posición en la configuración del futuro de Siria.

Irán

Junto con Assad, Irán es el mayor perdedor a medida que los rebeldes ganan terreno.

Teherán ha invertido miles de millones en Siria desde el inicio de la guerra civil allí, viendo al país como central en sus esfuerzos por rodear a Israel con un "anillo de fuego" de aliados dispuestos a hacer su voluntad.

El interés de Irán es claro: preservar a Siria como un conducto de armas hacia Hezbolá y como una plataforma desde la cual puede producir armas para el grupo terrorista libanés y reconstruir su principal representante. Si Assad cae, ese conducto se pierde.

Sin embargo, al igual que Hezbolá, los recursos de Irán no son ilimitados y, debido a la derrota que sufrió Hezbolá en Líbano, los recursos que Irán puede destinar ahora para salvar a Assad no son los mismos que en el pasado.

Irán cuenta con milicias formadas por iraquíes, pakistaníes y afganos que puede desplegar, pero estas milicias no se comparan con Hezbolá en cuanto a su preparación y entrenamiento para la batalla. Hezbolá, diezmada por Israel, no está en posición de enviar fuerzas ahora para apoyar a Assad.

Siria es clave para la influencia regional de Irán y, si Assad cae, perderá ese activo.

Rusia

Rusia intervino activamente en 2015 en la guerra civil siria y, al hacerlo, inclinó la balanza a favor de Assad. La intervención de Moscú se debió a varios intereses que son tan importantes para el Kremlin hoy como lo eran entonces.

Lo primero es que a través de Siria, Rusia puede proyectar poder en todo Oriente Medio y combatir la influencia de EE. UU. en la región.

Assad le dio a Rusia un puerto codiciado en el Mediterráneo en Tartus, así como una base aérea cerca de Latakia. Acuerdos con Assad permitirán a Rusia operar el puerto y la base aérea durante las próximas cinco décadas, si no más. Esto tiene una importancia estratégica para Moscú, lo que explica por qué, en medio de su guerra con Ucrania, durante la última semana ha llevado a cabo ataques aéreos contra los rebeldes en el norte de Siria, tratando de detener su avance.

Además, Moscú tiene interés en mostrar a otros aliados que acudirá en su ayuda y los mantendrá a salvo de la aniquilación, razón por la cual la rápida derrota la semana pasada de las fuerzas de Assad alrededor de Alepo fue tan embarazosa para el Kremlin. La mala actuación de Assad socava la posición de Rusia en la región y desacredita la percepción que Rusia quiere proyectar, que a diferencia de EE. UU., es una superpotencia en la que sus aliados pueden confiar para evitar su caída.