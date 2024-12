La caída de Assad y el caos en Siria: el momento crucial de Israel en un nuevo Medio Oriente

Damas y caballeros, den la bienvenida al Nuevo Medio Oriente.

No, no es un nuevo Medio Oriente de la manera en que el ex presidente y soñador empedernido Shimon Peres imaginaba cuando acuñó la frase en la década de 1990 después de los Acuerdos de Oslo. Para Peres, este sería un Medio Oriente de paz y armonía, nacido de la audacia diplomática e iniciativa israelí, surgido de un acuerdo entre Israel y los palestinos.

En cambio, el Nuevo Medio Oriente - aquel al que el mundo despertó el domingo por la mañana con la caída de Bashar Assad y el fin del brutal reinado de 54 años de su familia en Siria - es una región donde la guerra y la enemistad todavía dominan, pero donde el equilibrio de poder ha cambiado drásticamente. Siria era el pilar central en la estrategia de Irán de rodear a Israel con un arco de aliados empeñados en su destrucción. Con la caída de Assad, este arco - que comenzó en Irán y se extendió a través de Irak, Siria y el norte del Líbano y se extendió a Yemen y el sur de Gaza - se ha fracturado.

El venerado "eje de resistencia" es ahora una sombra de lo que era hace solo tres meses. Irán ya no se alza como la fuerza dominante barriendo a través de la región con ímpetu y un aire de inevitabilidad, con una ciudad árabe clave tras otra cayendo bajo su influencia: Damasco, Beirut, Bagdad, Saná y la Ciudad de Gaza. Quién lo reemplazará sigue sin estar claro, pero el hecho de que la influencia general de Irán esté en una pronunciada declive significa que hay un nuevo Medio Oriente. El presidente sirio, Bashar Assad, asiste a la cumbre de la Liga Árabe celebrada en Yeda el mes pasado. (credit: SAUDI PRESS AGENCY/REUTERS)

El papel de Israel en la caída de Assad

Israel ha desempeñado un papel importante en la configuración de esta realidad, como alguna vez esperó Peres, pero no de la manera en que lo imaginaba. Esta transformación no se produjo a través de audacias diplomáticas, sino de audacias militares. Esa audacia vio a Israel desmantelar militarmente a Hamas en los últimos 14 meses, decapitar y desarmar a Hezbollah, y asestar un golpe decisivo a Irán.

Estos tres acontecimientos, desencadenados por el brutal ataque de Hamas el 7 de octubre, provocaron una cadena de eventos en Siria en los últimos ocho días, culminando en algo que nadie parecía prever: la caída de Assad. ¡Oh, qué ironía! Yahya Sinwar, líder de Hamas, atacó con la esperanza de desencadenar una reacción en cadena desde el "eje de resistencia" que llevaría a la caída de Israel. En cambio, desencadenó una reacción en cadena que debilitó ese mismo "eje de resistencia" y provocó la caída de Assad. Esto no fue un objetivo que Israel se propuso lograr, pero es innegablemente un subproducto de sus acciones.

¿Y ahora qué? ¿Cómo debería Israel navegar en el caos que es Siria, con grupos rebeldes rivales que representan diferentes ideologías y grupos étnicos luchando por el dominio, para asegurarse de que estos desarrollos no pongan en peligro su seguridad nacional? Para hacerlo, Israel debe adoptar una estrategia similar a su enfoque en Líbano desde que se estableció el alto el fuego hace casi dos semanas: establecer reglas claras.

Dentro de unas horas después del alto el fuego, Hezbollah puso a prueba la resolución de Israel enviando operativos a Kafr Kila, justo al otro lado de Metulla, aproximándose a los tanques de las FDI cerca de la frontera, e incitando a la gente a regresar a los pueblos del sur en contra del acuerdo, que establece que primero debería desplegarse el ejército libanés allí.

La respuesta de Israel, aunque algo confusa en las primeras horas después del alto el fuego, fue decisiva: no tolerará violaciones del acuerdo. No permitirá que Hezbollah vuelva a establecer posiciones al sur del río Litani y evitará los intentos de rearme.

Si Hezbollah creía que Israel, por el bien de preservar la calma, aceptaría violaciones de este acuerdo como lo ha hecho en el pasado, específicamente la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la Segunda Guerra del Líbano en 2006, se equivocó. Israel ha estado activo en Líbano desde el alto el fuego del 27 de noviembre, asegurando que se respeten los términos del acuerdo.

Según las FDI, se han atacado varias docenas de posiciones de Hezbollah y se ha matado a unos 25 operativos de Hezbollah por violar el alto el fuego. Aunque Israel no tiene acuerdos formales con ninguna de las facciones sirias que acaban de derrocar a Assad, aunque ha cooperado con ciertos grupos rebeldes en el pasado, deberá actuar en Siria como lo ha hecho en Líbano: tomar medidas preventivas contra las amenazas emergentes.

ISRAEL DEBE establecer reglas claras temprano en la nueva Siria dirigida por rebeldes, al igual que lo hizo en Líbano después de que entrara en vigor el alto el fuego. Esto incluye evitar que cualquier fuerza rebelde entre en la zona de amortiguamiento designada por la ONU y respetada durante 50 años, algo que Israel dejó claro que haría el domingo al mover tanques y tropas a la zona.

Establecer reglas claras temprano también significa asegurar que las armas estratégicas, incluidas las armas químicas, no caigan en manos de rebeldes, algunos de los cuales son yihadistas. El IDF ya está haciendo esto, ya que, durante las últimas noches, ha atacado al parecer almacenes y depósitos de armas sensibles dentro de Siria. Al discutir sobre el acuerdo