Las FDI llegan a las puertas de Damasco y descubren la debilidad militar siria

"Salimos de Al-Hiam el pasado miércoles para un descanso de fin de semana. El sábado recibí llamadas, y para la noche del sábado, toda la compañía se había reunido en los Altos del Golán. Para el domingo, estábamos en suelo sirio", relató el Capitán Uri Almog, comandante de la compañía en el Batallón 603.

"Nuestros soldados entienden la importancia de esta misión y estaban emocionados; no es algo que se dé por sentado. Avanzamos para capturar Tel Hadar bajo la Brigada de Comandos, pero el primer vehículo en pisar la colina era de la Brigada 7. Esta es la penetración más profunda de las FDI en Siria. La última vez fue el 12 de octubre de 1973, cuando las fuerzas Golani capturaron esta montaña", explicó Almog.

SOLDADOS DE LAS FDI en un vehículo blindado de transporte de personal, mientras uno de ellos reza el servicio matutino, a lo largo de la línea de alto el fuego entre Israel y Siria, esta semana. (credit: Miro Maman/Reuters)

Despliegue histórico

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF por sus siglas en inglés) han sido históricamente entrenadas exhaustivamente para operaciones que involucran puestos avanzados del ejército sirio, apodados "Pitahs Sirios" por su estructura fortificada. Sin embargo, en años recientes, la IDF se ha enfocado en amenazas provenientes de Líbano y Gaza, sin esperar maniobrar en territorio sirio.

"No estábamos entrenados para escenarios sirios; aprendimos sobre Hezbolá y Hamas. Ahora, incluso sin enemigo presente, el terreno en sí mismo presenta desafíos. Crecimos escuchando historias sobre obstáculos complejos, pero no fueron tan difíciles como se esperaba. Nuestras topadoras pueden manejar todo. Está claro que sus defensas no estaban bien mantenidas en nuestro sector", dijo Almog.

Actualmente, los soldados están estacionados a casi 10 kilómetros dentro de Siria. "Desde aquí, se puede ver Damasco a un lado, las laderas del Hermón en otro, y los asentamientos del norte de Israel detrás de nosotros. En este momento, estamos fortificando posiciones más allá de la Línea Alfa, expandiendo el perímetro defensivo de Israel y protegiendo a los residentes de los Altos del Golán", añadió Almog.

Descubriendo armas

Las FDI descubrieron varias armas y equipamiento dejados por las fuerzas sirias, gran parte de los cuales estaba en mal estado. Los soldados encontraron tres tanques sirios que parecían descuidados: "Están oxidados y sin mantenimiento. Dudo que puedan atravesar las defensas de Israel", dijo Almog.

A pesar de esto, los puestos sirios estaban sorprendentemente ordenados: "La base estaba limpia, con señalización adecuada y botes de basura. Aunque sus soldados no se desempeñaron bien, sus equipos de mantenimiento sí lo hicieron. Encontramos equipo de visión nocturna antiguo, pero no funcionaba a pesar de probar todas las baterías que teníamos. También se descubrieron registros de observación".

Los registros, encontrados en varios puestos sirios, detallaban observaciones de movimientos israelíes. "Uno de mis soldados drusos tradujo entradas como 'A esta hora, una fuerza de las FDI se acercó a la cerca', o 'Un carro o ambulancia pasó por Majdal Shams'. Todo estaba registrado y archivado", señaló Almog.

Los soldados se están preparando para duras condiciones invernales. "Hace mucho frío, pero el ejército nos provee de todo lo que necesitamos. Ningún soldado queda tiritando. Nos aseguramos de mantenernos hidratados, aunque el frío suprime la sed", dijo Almog.

Las tropas también informaron encuentros con civiles locales. "Un civil sirio señaló que tenía hambre, así que le di una ración de combate. No hubo hostilidad en ningún momento", explicó Almog. Los padres del Capitán Almog, que viven en Givat Avni, expresaron preocupación por su seguridad. "Mi madre está muy preocupada, al igual que mi padre, aunque él no lo muestre. Estaban más preocupados cuando estaba en Líbano, pero esta vez entienden que las FDI son fuertes y todo está seguro", concluyó Almog.