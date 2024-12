Exageran cifras de muertes en Gaza para acusar a Israel de atacar inocentes

El recuento de muertes civiles en la guerra de Gaza se ha inflado para retratar a Israel como un país que ataca deliberadamente a civiles, según encontró un grupo independiente de investigadores de la Sociedad Henry Jackson en un estudio publicado el sábado.

El estudio, titulado Conteo Cuestionable: Analizando el número de muertes del Ministerio de Salud dirigido por Hamas en Gaza, encontró que los principales medios de comunicación globales en inglés no distinguieron entre las víctimas civiles y combatientes, y se basaron en las estadísticas del Ministerio de Salud dirigido por Hamas al informar sobre la guerra en Gaza.

Algunos de los hallazgos clave incluyen hombres registrados como mujeres para inflar las víctimas femeninas, adultos registrados como niños, un número desproporcionado de muertes de hombres en edad de luchar, la inclusión de muertes naturales en los informes, y la subestimación de las muertes de combatientes por parte de los medios de comunicación. Palestinos, incluidos socorristas, buscan víctimas en el lugar de un ataque israelí contra una casa, en la ciudad de Gaza el 18 de noviembre de 2024 (credit: REUTERS/Mahmoud Issa)

Según el informe, este fallo contribuye a una narrativa generalizada que sugiere que Israel ataca deliberadamente a civiles.

La investigación revela que a pesar de informar regularmente sobre las bajas en Gaza, muchas publicaciones en inglés omiten el número de bajas combatientes, sin incluirlos en el recuento total de bajas.

Cuando se informa sobre el número de muertos en Gaza, el Ministerio de Salud dirigido por Hamas no diferencia entre bajas combatientes y civiles.

Las estimaciones de inteligencia indican hasta 30,000 combatientes de Hamas en Gaza, y Israel, que rastrea específicamente las bajas combatientes, ha declarado que más de 17,000 combatientes de Hamas han sido asesinados.

Examinadas fuentes de noticias en inglés prominentes

Los investigadores examinaron ocho influyentes medios de comunicación en inglés, incluyendo BBC, CNN, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Associated Press, Reuters, y ABC. El grupo de investigación examinó artículos que mencionaban las bajas en Gaza de febrero a mayo de 2024.

El conjunto de datos comprendía 1,378 artículos. El análisis se realizó tanto colectiva como individualmente por publicación, con tamaños de muestra que van desde 111 artículos (ABC) hasta 246 artículos (The Guardian). El intervalo de confianza máximo para nuestras tasas estimadas es de ± 4%.

El estudio encontró que solo el 3% de las publicaciones citan datos israelíes, y los datos proporcionados por Hamas representan el 98% de todas las fuentes. Pocas fuentes examinaron las cifras de Hamas y trataron al grupo terrorista como un proveedor establecido de datos.

El grupo de investigación afirma ser un grupo independiente y basado en voluntarios que cuenta con miembros de todo el mundo y opera sin patrocinio organizacional o privado.