Gantz vs. Netanyahu: Acusaciones de sabotaje en plena negociación

El primer ministro Benjamin Netanyahu y el líder de la Unidad Nacional Benny Gantz intercambiaron pullas el domingo después de que Gantz afirmara que Netanyahu había intentado sabotear un acuerdo de rehenes al hablar sobre el tema a los medios extranjeros.

"Netanyahu nuevamente está acudiendo a los medios extranjeros", dijo inicialmente Gantz. "Mientras los negociadores trabajan, Netanyahu vuelve a sabotearlo. No tienes el mandato para una vez más obstaculizar el regreso de nuestros rehenes por consideraciones políticas. Devolver a los rehenes es lo correcto, moralmente, en términos de seguridad y nacionalmente".

"Estamos en tiempos sensibles, la vida y la muerte realmente descansan en el poder de las palabras. Para citar a Netanyahu de hace solo una semana: 'Cuanto menos hablemos, mejor'", dijo Gantz.

"Sin embargo, como una repetición, Netanyahu nuevamente se apresura a los medios extranjeros y habla sin parar, y una vez más, una 'fuente diplomática' brindó un informe durante el fin de semana. Mientras los negociadores trabajan, Netanyahu está socavando nuevamente el proceso", continuó Gantz, aludiendo a la entrevista que Netanyahu tuvo con el escritor editorial del Wall Street Journal, Elliot Kaufman, publicada el viernes.

"Una cosa más: dijiste en el Wall Street Journal que Hamas no puede gobernar Gaza porque está a 30 millas de Tel Aviv," dijo Gantz, hablando directamente a Netanyahu. "Permíteme recordarte: Hamas no puede gobernar Gaza porque está a dos kilómetros de Nir Oz y Be'eri, y a cuatro kilómetros de Sderot. Su seguridad debe ser restaurada, y los rehenes sacados de sus camas allí deben ser devueltos." Un hombre camina junto a los carteles de los rehenes secuestrados durante el ataque mortal del 7 de octubre de 2023 por Hamás, en medio del conflicto en curso en Gaza entre Israel y Hamás, en Tel Aviv, Israel, 25 de noviembre de 2024. (credit: REUTERS/Stoyan Nenov TPX IMAGES OF THE DAY)

Netanyahu respondió a Gantz, diciendo que no debería "dar lecciones" al primer ministro sobre la necesidad de eliminar a Hamas o la "misión sagrada de traer a casa a nuestros rehenes".

"Desde que Gantz abandonó el gobierno por razones políticas, el primer ministro ha liderado esfuerzos para dar un golpe severo a Hamas, aplastar a Hezbollah y tomar acciones directas contra Irán, medidas que en última instancia contribuyeron a la caída del régimen de Assad en Siria. Aquellos que no contribuyen al esfuerzo nacional harían bien, al menos, en no obstaculizarlo", respondió Netanyahu. También criticó a Gantz por "pedir sumisamente el fin de la guerra incluso antes de entrar en Rafah".

A continuación, Gantz le dijo a Netanyahu que no fuera un "cobarde en serie".

"Tuviste miedo de desmantelar la coalición, y solo la persistencia de Gantz trajo de vuelta a más de 100 rehenes. Tuviste miedo de lanzar una maniobra en Gaza, y fue Gantz quien presionó para avanzar. Temblaste ante la idea de iniciar una campaña en el norte para devolver a los residentes a sus hogares el 1 de septiembre, y fue Gantz quien te presionó. Sabes perfectamente que si la situación no se te hubiera impuesto, nunca habrías actuado."

"Netanyahu, ya has saboteado la posibilidad de un acuerdo de rehenes en el pasado por miedo a romper la coalición. No te permitiremos hacerlo de nuevo cuando un verdadero acuerdo esté sobre la mesa. Netanyahu, deja de tener miedo," enfatizó Gantz.

Entrevista de Netanyahu con Kaufman

"No aceptaré poner fin a la guerra antes de eliminar a Hamas," declaró Netanyahu en la entrevista publicada en el Wall Street Journal el pasado viernes. "No los dejaremos en el poder en Gaza, a 30 kilómetros de Tel Aviv. Eso no sucederá."

"El 7 de octubre, me despertaron a las 6:29 a.m. Hubo un ataque a gran escala desde Gaza, y estaba claro que no se trataba de una ronda rutinaria de combates. Llegué a la Kirya, nuestra sede militar, convoqué al gabinete y declaré la guerra", relató Netanyahu a Kaufman. "Dije que iba a ser una guerra larga."

"El 8 de octubre, Hezbollah se unió a la lucha. En ese momento, estábamos enfrentando dos frentes", continuó.

"El 9 de octubre, le dije a los líderes de las comunidades cerca de Gaza, 'Les pido que se mantengan firmes porque vamos a cambiar el Medio Oriente'. El 11 de octubre, el ministro de defensa y el jefe de estado mayor sugirieron que cambiáramos nuestro enfoque hacia el norte contra Hezbollah, dejando a Hamas en el sur sin respuesta", agregó el primer ministro.

"Dije, 'No podemos hacer eso. No es prudente luchar en dos frentes simultáneamente. Un frente masivo a la vez'", explicó Netanyahu, justificando su decisión de evitar enfrentar la amenaza del norte al inicio de la guerra.