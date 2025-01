"Esperanza para toda la región": Reacciones globales al acuerdo de alto al fuego entre Israel-Hamás

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida a un acuerdo de alto el fuego en Gaza el miércoles entre Israel y los terroristas palestinos de Hamas, haciendo hincapié en que "la prioridad ahora debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto".

"Las Naciones Unidas están listas para apoyar la implementación de este acuerdo y aumentar la entrega de ayuda humanitaria sostenida a los incontables palestinos que continúan sufriendo", dijo a los periodistas.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, también expresó estar "enormemente aliviado" por la noticia en un comunicado, aprovechando la oportunidad para condenar "la presencia ilegal continua de Israel en el Territorio Palestino Ocupado" y exigir un estado palestino.

"Estoy enormemente aliviado por la noticia de la primera fase de un alto el fuego en Gaza, y es imperativo que se mantenga ahora", dijo. "Insto a las partes en conflicto y a todos los países con influencia a hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar el éxito de las próximas etapas del alto el fuego, incluida la liberación de todos los rehenes y poner fin a la guerra en su totalidad".

"Los responsables de los actos atroces del 7 de octubre, los posteriores asesinatos ilegales de civiles en toda Gaza, y de todos los demás crímenes conforme al derecho internacional deben rendir cuentas", dijo. "El derecho de las víctimas a una reparación completa debe ser respetado. No hay un verdadero camino a seguir sin una verdad honesta y rendición de cuentas por todas las partes."

Simpatizantes de los rehenes israelíes secuestrados durante el mortífero atentado del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás reaccionan ante las noticias sobre las negociaciones para el alto el fuego en Gaza, durante una protesta para exigir un acuerdo que devuelva a casa a todos los rehenes, en (credit: REUTERS/Ronen Zvulun)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la noticia de que Hamas había acordado un alto el fuego en rehenes el miércoles.

"Doy una calurosa bienvenida al alto el fuego y al acuerdo de liberación de rehenes en Gaza. Los rehenes se reunirán con sus seres queridos y la ayuda humanitaria podrá llegar a los civiles en Gaza. Esto trae esperanza a toda una región, donde las personas han soportado un sufrimiento inmenso durante demasiado tiempo", escribió la funcionaria de la UE en X/Twitter. "Ambas partes deben implementar plenamente este acuerdo, como un primer paso hacia una estabilidad duradera en la región y una resolución diplomática del conflicto."

La secretaria de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo el miércoles que hay esperanza de que los rehenes finalmente sean liberados y que las muertes en Gaza lleguen a su fin.

Sus comentarios siguen a los negociadores alcanzando un acuerdo escalonado para poner fin a la guerra en Gaza entre Israel y Hamas.

Baerbock dijo en su declaración en una publicación en X que todos los que tienen responsabilidad ahora deben asegurarse de que esta oportunidad sea aprovechada.

El Primer Ministro de Bélgica, Alexander De Croo, insistió: "Después de demasiados meses de conflicto, sentimos un alivio tremendo por los rehenes, por sus familias y por la gente de Gaza. Esperemos que este alto al fuego ponga fin a los enfrentamientos y marque el comienzo de una paz duradera. Bélgica está lista para ayudar".

"Después de meses de derramamiento de sangre devastador y la pérdida de innumerables vidas, estas son las noticias muy esperadas que tanto los israelíes como los palestinos han estado esperando desesperadamente", compartió el Primer Ministro británico Keir Starmer en una declaración. "Para los inocentes palestinos cuyos hogares se convirtieron en una zona de guerra de la noche a la mañana y los muchos que han perdido la vida, este alto al fuego debe permitir un gran aumento en la ayuda humanitaria, que es tan desesperadamente necesaria para poner fin al sufrimiento en Gaza.

My statement on the Israel-Hamas ceasefire. pic.twitter.com/eLbgaTr4dP