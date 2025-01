Ataque con cuchillo en Tel Aviv: terrorista hiere a varios en el barrio de Florentine Ataque con cuchillo en Florentine, Tel Aviv: un terrorista de Tulkarm hiere a varios. La policía investiga cómo ingresó ilegalmente a Israel. CORINNE BAUM Por

Terrorist wounds several in stabbing attack in Florentine, Tel Aviv, January 18, 2025 (credit: Telegram/Section 27A).