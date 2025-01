Emily, Doron y Romi: Las tres rehenes que serán devueltas después de estar en cautiverio de Hamas

Hamas confirmó el domingo que Emily Damari, de 28 años, Romi Gonen, de 23 años, y Doron Steinbrecher, de 31 años, serían liberados en el primer día de la fase uno del acuerdo de cese al fuego de los rehenes.

El trato resultará en la liberación de 33 rehenes en la primera fase a cambio de la liberación de prisioneros de seguridad, ayuda humanitaria y la retirada de las FDI de algunas áreas en Gaza.

Israel liberará a 30 detenidos palestinos por cada rehén civil y a 50 detenidos palestinos por cada soldado israelí mujer liberada por Hamas. Se espera que los rehenes liberados en la primera fase sean aquellos que caen en la categoría humanitaria, como mujeres, niños, ancianos o heridos.

¿Quién será liberado en el primer día?

Doron Steinbrecher es un ciudadano israelí-rumano que cumplió 31 años en cautiverio. Hamas la secuestró de Kfar Aza el 7 de octubre de 2023, donde se encontraba escondida bajo su cama. Su familia ha levantado alarmas previamente con la Cruz Roja, preocupados de que Hamas no haya estado proporcionando su medicación. Doron Steinbrecher (credit: Bring Them Home Now)

Emily Damari, una ciudadana británico-israelí, fue secuestrada de su apartamento en Kfar Aza. Los terroristas le dispararon en la mano y asesinaron a su perro Chooka antes de llevársela en su propio coche. También resultó herida por metralla.

Romi Gonen fue secuestrada del Festival de Música Nova después de ser herida de bala por los terroristas invasores mientras hablaba por teléfono con su madre. Sus últimas palabras antes de ser llevada fueron: "Me dispararon, mamá, y estoy sangrando. Todos en el coche están sangrando”.

Ben Shimoni, quien ha recibido el apodo de 'Ángel de Nova', se cree que regresó al lugar del festival de música para salvar a Romi y a otros asistentes a la fiesta. Shimoni fue asesinado por terroristas después de salvar con éxito a nueve personas tras regresar al festival dos veces.

Retrasos en el regreso

El alto al fuego, ahora en efecto, se suponía que entraría en vigor a las 8:30 a.m. hora local el domingo, pero se retrasó hasta que Hamás proporcionara la lista de rehenes establecida para su liberación.