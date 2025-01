'Monstruos': Familias critican la liberación de asesinos por el acuerdo

Israel ya ha comenzado a informar a las familias de las víctimas del terrorismo que el perpetrador está programado para ser liberado como parte del acuerdo de rehenes, el cual comenzará el domingo.

Esto sucede después de que los ministerios de Justicia y Defensa, la Policía de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel y el Instituto Nacional de Seguros lanzaron una declaración conjunta diciendo que se entregarán notificaciones personales a las familias de las víctimas de ataques terroristas, informándoles que se espera que los perpetradores responsables de la muerte de sus seres queridos sean liberados como parte del acuerdo de rehenes.

El Instituto Nacional de Seguros, las Fuerzas de Defensa de Israel, la Policía de Israel y otras agencias de seguridad informarán a las familias de las víctimas del terrorismo bajo la coordinación del Ministerio de Defensa.

El blogger y empresario estadounidense-israelí Hillel Fuld reveló que el terrorista que mató a su hermano, Ari, será liberado.

"Ver este nombre en la lista de terroristas a punto de ser liberados destrozó mi corazón. De nuevo. Él asesinó a Ari, mi hermano mayor. Y ahora va a salir", escribió Fuld.

Seeing this name on the list of terrorists about to be released shattered my heart. Again. He murdered Ari, my older brother. And now he’s getting out. pic.twitter.com/0ZsO23DzNS