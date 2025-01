Israel dividido: esperanza y angustia por acuerdo de rehenes en Gaza

Mientras un alto el fuego entre Israel y Hamas entraba en vigor el 19 de enero de 2025, The Media Line visitó la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para hablar con activistas y residentes. El reciente acuerdo de intercambio de rehenes ha generado tanto esperanza como controversia, ya que familias y ciudadanos evalúan el costo emocional frente a las preocupaciones de seguridad nacional. Mientras tanto, el sistema de salud de Israel se ha preparado para recibir a los rehenes liberados, anticipando algunos de los casos más desafiantes que haya enfrentado.

El Hospital Sheba en Tel Hashomer, que recibió a los primeros tres rehenes liberados, emitió un comunicado a los medios: "Entendemos que este es un evento de un interés significativo público y mediático. Sin embargo, estamos comprometidos en preservar la dignidad y privacidad de los cautivos que regresan y sus familias. Para garantizar que su recepción se realice de la manera más fluida posible, les pedimos amablemente su cooperación para mantener estos principios".

Una historia controvertida de intercambios de prisioneros

Los intercambios de prisioneros han sido durante mucho tiempo un tema polémico en la política israelí. Acuerdos pasados, como el intercambio de 1,027 prisioneros por el soldado Gilad Shalit en 2011, enfrentaron críticas similares pero subrayaron el compromiso de Israel de traer a sus ciudadanos de vuelta a casa. Muchos israelíes, incluidas las familias de las víctimas de los prisioneros liberados, se oponen firmemente al acuerdo actual.

La Dra. Vered Atzmon Meshulam, psicóloga médica especializada en trauma y jefa del Centro de Resiliencia de la organización de respuesta de emergencia ZAKA, dijo a The Media Line que Israel está completamente movilizado para cuidar de los rehenes que regresan. "Al llegar, los rehenes serán sometidos a evaluaciones médicas exhaustivas para abordar lesiones físicas, desnutrición y condiciones crónicas. Los psicólogos y especialistas en trauma evaluarán su salud mental, asegurando que reciban apoyo inmediato. Las familias también recibirán orientación para ayudar a sobrellevar las reuniones cargadas emocionalmente. A largo plazo, cada rehén tendrá un plan de recuperación personalizado que abarca apoyo físico, psicológico y comunitario", dijo.

Dr. Vered Atzmon-Meshulam.jpg - Dr. Vered Atzmon Meshulam, director del Centro de Resiliencia de la organización de respuesta a emergencias ZAKA. (credit: Courtesy)

Los rostros detrás de los números

Romi Gonen, de 24 años, fue secuestrada del festival de música Nova el 7 de octubre de 2023. Durante el ataque, llamó a su madre, Meirav Leshem Gonen, y logró reportar que había sido herida por disparos antes de que la llamada se cortara. Desde entonces, su familia ha hecho campaña incansablemente por su liberación, con su madre haciendo apasionados llamamientos a organizaciones internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Emily Tehila Damari, de 28 años, ciudadana británico-israelí, fue secuestrada de su apartamento en el Kibbutz Kfar Aza. Conocida por su buen corazón y profunda conexión con su comunidad, la historia de Damari se ha convertido en un símbolo de resistencia e inspiración.

Doron Streinbrecher, de 30 años, enfermera veterinaria del Kibbutz Kfar Aza, fue secuestrada mientras cuidaba animales en su comunidad. Es conocida por su dedicación a su trabajo y su compasión por los demás.

Tras la liberación de estos tres rehenes el 19 de enero, se estima que quedan 94 rehenes en Gaza, de los cuales se cree que 60 están vivos y 34 se presumen muertos.

El costo emocional y el debate público

Para Karen, quien estaba en la Plaza de los Rehenes siguiendo de cerca las actualizaciones, el regreso de los primeros rehenes evocó emociones encontradas. "Por un lado, por supuesto que estoy muy feliz de que finalmente vamos a ver a algunos de nuestros rehenes de regreso después de 470 días sin saber lo que han soportado. Por otro lado, es difícil enfrentar los peligros que vienen con la liberación de tantos terroristas", dijo.

El costo psicológico de la espera ha sido inmenso. "Es duro pensar si están vivos o no", explicó. "Sigo pensando en los dos niños pequeños que fueron secuestrados. Es una montaña rusa de emociones. Tenemos que enfocarnos en la esperanza, pero es una espera angustiosa."

El acuerdo para su regreso implica la liberación de miles de prisioneros palestinos, muchos descritos como teniendo "sangre en sus manos". Para las familias de las víctimas del terrorismo, esta realidad es profundamente amarga y plantea preocupaciones sobre establecer un precedente peligroso que podría fomentar futuros secuestros y comprometer la seguridad nacional. Los partidarios argumentan que la urgencia de salvar vidas supera estos riesgos.

Si bien la experiencia de Karen destaca el impacto emocional en las familias, expertos como Merav Lapidot, un coronel retirado de la Policía Nacional de Israel y ex portavoz del Foro de Familias de Rehenes, se centran en las implicaciones más amplias. "Es un precio enorme que hay que pagar", dijo Lapidot. "No sabemos qué va a pasar en el futuro porque algunos de ellos probablemente volverán a ser terroristas. Sin embargo, tenemos que pagar este precio porque traer a nuestra gente a casa es lo más importante. Para los que aún están vivos y las familias de los fallecidos, necesitamos cerrar este capítulo".

Una nación dividida

Estrella Vicuña ecoó esta angustia, narrando el impacto personal de los ataques en su familia. "Llegué a esta tierra hace 13 años con mi esposo e hija. Mi hija perdió amigos en la universidad, y yo perdí amigos colombianos cuyas hijas murieron en el festival Nova, como Ivonne y su esposo", dijo. "Nuestros corazones están rotos. Esto no es alegría; es una espera ansiosa".

Aunque muchos israelíes apoyan negociar por el regreso de los rehenes, los términos del acuerdo han generado controversia. Los críticos advierten que liberar a un gran número de prisioneros pone en peligro la seguridad nacional. "El acuerdo es completamente injusto", dijo Vicuña. "Pero me pongo en el lugar de las personas secuestradas porque también soy madre. Políticamente, el acuerdo es terrible, pero a nivel humano, no tenemos opción. Necesitamos a esas personas aquí para cerrar el círculo y llorar".

Críticas al papel del gobierno

Para muchos reunidos en la Plaza de los Rehenes, el gobierno israelí es visto como responsable de la situación. Lapidot fue franca en su crítica. "El gobierno de Israel podría haberlo hecho de manera diferente. No hay razón por la que no podamos terminar la guerra y traer a todos a casa", dijo. "Esta ha sido la demanda del Foro de Familias de Rehenes desde el principio. Incluso si solo obtenemos uno o dos o 33 rehenes a la vez, es mejor que nada".

Dov Foreman, un israelí de 71 años, también criticó la demora. "Creo que el trato debería haberse hecho hace mucho tiempo", dijo. Abordando las preocupaciones sobre la liberación de prisioneros, agregó: "El 7 de octubre, estos terroristas estaban en la cárcel y el ataque aún sucedió. Así que no veo la conexión entre su peligro futuro y cualquier ataque a Israel. Si el ejército hubiera estado preparado, el resultado habría sido diferente. Lo importante para Netanyahu es la existencia de su coalición. Como Ben-Gvir y Smotrich amenazaban con salir de la coalición si se hacía un trato, él priorizó la coalición sobre la vida de los rehenes".

Familias como la de Karen ponen de relieve el costo humano. "El acuerdo es desgarrador, pero es necesario", dijo. "Hay precios que no podemos pagar, pero este trato, por difícil que sea, tenía que suceder. Pagaremos el precio".

Vicuña reflejó este sentimiento. "No me gusta el acuerdo, pero no tenemos otra opción", dijo. "La política no es lo único que importa, también importa el lado humano. Necesitamos a esas personas aquí para lamentar y encontrar consuelo".

Un camino hacia la curación

A medida que Israel recibe a Gonen, Damari y Streinbrecher, la atención especializada abordará los profundos impactos físicos y emocionales de la violencia sexual. El apoyo incluirá terapia informada sobre el trauma, tratamiento médico y asistencia legal. También es esencial crear espacios seguros para la revelación y la recuperación. Reconociendo el potencial de un trauma similar entre los hombres, la atención será sensible al género y adaptable.

El Dr. Atzmon Meshulam enfatizó la responsabilidad más amplia. "El regreso de los rehenes es un evento histórico que requiere tanto experiencia profesional como empatía comunitaria. La sociedad y los medios deben respetar la privacidad de los rehenes y sus familias, permitiéndoles el espacio necesario para sanar". Dado que aún hay muchos rehenes en la cautividad de Hamas, agregó: "Es igualmente importante apoyar a las familias de aquellos que aún están en cautividad o que pueden no regresar, mientras navegan por un viaje profundamente doloroso".