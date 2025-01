Líder de Hamás vuelve de entre los muertos y proclama victoria tras error de las FDI en Gaza

Un comandante de Hamas que lideró a combatientes de Hamas en Beit Hanoun y el norte de Gaza apareció en un video el 22 de enero. Hussein Fiad, el comandante, se creía que había sido asesinado en mayo.

Sin embargo, aparentemente tiene una nueva oportunidad en la vida. Dio un breve discurso después de reaparecer tras el alto el fuego. De pie con varios hombres, el demacrado Fiad, que tenía una barba corta, habló sobre cómo Hamas había tenido éxito en Gaza.

Dijo que Israel no había logrado sus objetivos en Gaza. Dijo que cuando uno no logra sus objetivos, pierde. Esto es lo que "ellos llaman reglas militares; el fuerte pierde cuando no gana". Implicó que el lado más débil, Hamas, ganó simplemente por no perder.

Claramente expone cuál fue la estrategia de Hamas. La estrategia de Hamas no era perder. Cómo se mide la pérdida no está claro, pero parece que creen que mientras emerjan después de la guerra y puedan gobernar Gaza, no han perdido.

Israel mide el ganar de manera diferente. Israel no tenía una estrategia clara en Gaza. Por lo tanto, fue más difícil para Israel ganar porque no parecía tener un objetivo claro ni un plan para el día siguiente. Hamas sabía esto y asumió que si tan solo esperaba el tiempo suficiente, entonces habría "ganado".

A video uploaded to Instagram shows Hussein Fiad, the commander of Hamas' Beit Hanoun battalion, recently speaking to a group of people. The IDF said last May it eliminated Fiad. While the video is undated, it appears to be authentic. pic.twitter.com/E3aNjhZ6ih