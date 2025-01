Vida en el otro lado: Los israelíes que se mudan a Portugal en busca de paz mental

No fue fácil conseguir que los israelíes hablaran conmigo sobre su decisión de trasladarse a Portugal.

Algunos dijeron que estarían felices de ser entrevistados y luego desaparecieron. Luego, gradualmente quedó claro que una emigrante estaba más interesada en promover su agenda comercial y comercializar su escuela terapéutica de pensamiento que en discutir cómo fue para ella dejar la "patria judía" y comenzar en otro lugar.

Una persona a la que conocí durante mi estancia de un mes en la Península Ibérica hace unos meses estaba más que un poco reservada, y otro estaba claramente cauteloso de ser malinterpretado o de ser incriminado por "abandonar el barco que se hunde".

Rápidamente sentí que me estaban poniendo en una posición de tener que demostrar mi inocencia y que venía en paz y sin segundas intenciones. No era un punto de partida cómodo para ningún artículo. Les dije a mis posibles entrevistados que no tenía ninguna agenda, política u otra, y que no los estaba juzgando por su decisión. Simplemente estaba interesado en escuchar y luego transmitir sus historias.

Un amigo en Portugal me explicó que aparentemente hay un par de tiburones inmobiliarios israelíes en la región y que la gente evitaba el contacto con periodistas porque temían que cualquier exposición mediática difundiera la noticia de la proliferación de israelíes que establecían negocios en Portugal, y eso, temían, sería aprovechado por los vendedores de propiedades, que luego subirían sus precios. La oferta y la demanda es el nombre del juego, supongo.

En verdad, la mayoría de los israelíes con los que me encontré en la exuberante región de Coímbra, situada al este del punto medio entre Oporto y Lisboa, fueron encantadores. La respuesta general a mi pregunta sobre por qué se mudaron a Portugal fue que buscaban una mejor calidad de vida. Eso podría deberse simplemente a los precios mucho más bajos de las casas y terrenos.

Como bien sabemos, el mercado inmobiliario en Israel - perdonen el próximo juego de palabras estructural - ha subido por las nubes. Las protestas por la justicia social de 2011, cuando miles salieron a las calles, montaron "ciudades de tiendas" en varios sitios del centro y expresaron enérgicamente su consternación por el costo de vida, principalmente el costo prohibitivo de la vivienda, no hicieron absolutamente nada para frenar el índice de precios de la vivienda en constante aumento. AMNON AHARON y su esposa optaron por la vida tranquila en Portugal. (credit: Amnon Aharon)

Y mientras los precios han aumentado en Portugal en la última década, ya que británicos, alemanes, franceses, holandeses, israelíes y otros han aprovechado el estado deprimido de la economía portuguesa, los costos siguen estando muy por debajo del nivel en Israel. Esto se debe en parte al hecho de que los jóvenes portugueses están huyendo de las regiones rurales hacia las ciudades y otros lugares del mundo en busca de empleo y lo que consideran una mejor calidad de vida.

Pero para los israelíes que se enfrentan a tener que desembolsar más de 3 millones de NIS por un apartamento de tres habitaciones en una zona decente de Tel Aviv, la idea de adquirir 40 dunams de tierra, completa con un pozo, un par de manantiales, árboles frutales y un amplio espacio para cultivar verduras y atender a un rebaño de cabras si así lo desean, es algo sacado de un sueño. También podrían incluir una sólida construcción de dos pisos con paredes gruesas que evitan la necesidad de aire acondicionado durante los meses de verano de 40 grados, y mantienen el frío afuera cuando la escarcha invernal cubre el césped, además de un grupo de otras estructuras dispersas por la finca.

El hecho, sin embargo, es que la mencionada extensión colosal se podía comprar, en el distrito de Castelo Branco al sureste de Coimbra, hace cinco o seis años por una irrisoria cantidad de 160,000 NIS. Para fines de comparación sorprendentes, eso podría conseguirte un cuarto de habitación en un apartamento de cuatro habitaciones en el menos lujoso barrio Katamonim de Jerusalén. Avshi y Bar Yaaran adquirieron su granja, que se ajusta a la descripción anterior, en 2019 después de pasar por momentos difíciles mientras dirigían su granja de cabras en las colinas de Judea entre Jerusalén y Beit Shemesh durante 24 años.

Los Yaaran

Los Yaaran soportaron su cuota justa de travesuras con las autoridades, principalmente la Autoridad de Tierras de Israel, Keren Kayemeth LeIsrael y la Autoridad Regional de Matteh Yehuda, que los mantenían en vilo sobre su derecho a estar allí y cuánto tiempo más podrían mantener en funcionamiento su granja de cabras. Después de mucho ir y venir y varias audiencias en la corte, los Yaaran finalmente tiraron la toalla y se mudaron a Portugal.

Eso fue después de que invirtieron en su lugar en Israel, construyendo una casa, criando a cinco hijos, y con el aliento tácito -sólo verbal, nada por escrito- de las autoridades mencionadas para mantener sus actividades de pastoreo de cabras con el fin de prevenir incendios. Es un método probado y usado en varios países europeos, y también se han realizado pruebas en California, asolada por incendios.

Con todo esto en mente, quizás no fue sorprendente escuchar a Avshi Yaaran decir que no tiene absolutamente ningún arrepentimiento por dejar su país de nacimiento, en el cual sirvió como miembro de una unidad de combate de élite de las FDI. "No estoy triste en absoluto por dejar Israel", exclamó. "Era lo que estaba escrito en mi destino. Estaba destinado a ser. De todos modos, soy el máximo desconectado", se rió.

Pasé una semana con él como invitado en la granja y quedé encantado por la tranquilidad del lugar y el simple beneficio curativo de un estilo de vida saludable, que incluía recoger los ingredientes para la sopa del mediodía del jardín y moler el trigo que se cultivaba en el lugar antes de hornear pan.

Después de una semana allí, y eso fue tres semanas después de haber despegado del Aeropuerto de Ben-Gurión hacia Europa, finalmente sentí algo de alivio del trauma del 7 de octubre y su dolorosa secuela en curso. Así que no fue difícil entender por qué Yaaran decidió levantar campamento.

"Aquí puedo hacer lo que quiera", dijo. "Nadie se interpone en mi camino en Portugal. En Israel también hacía lo que quería, pero siempre era una batalla".

Yaaran dijo que siente que puede arriesgarse en Portugal, pero que no todos aprovechan lo que se ofrece. "Hay mucha gente que viene aquí y tienen la opción de hacerlo, pero no lo hacen. Yo sí".

Ariel Sanopar y Dor Ayalon

No todo es color de rosa en Portugal. Bastantes israelíes con los que hablé allí me contaron historias de descansos de almuerzo de tres horas de los trabajadores con los que estaban en proyectos. Otros me hablaron sobre el tiempo que se tarda, por ejemplo, en obtener un permiso de construcción para renovar una ruina que venía con terreno que habían comprado. Hay todo tipo de reglas y regulaciones por las que hay que tener cuidado, como el tamaño que puede tener la estructura renovada y si se puede utilizar para alojamiento humano o solo para animales.

Y está el asunto no insignificante de los enormes incendios forestales, que parecen ocurrir casi todos los veranos. Una semana antes de mi llegada a Portugal, miles de acres de bosques habían sido arrasados, junto con varias casas.

Un israelí murmuró algo sobre guerras tipo mafia conectadas a la industria del papel, y otro mencionó la minería de litio. En cualquier caso, se informó que los incendios comenzaron en 140 lugares diferentes en la misma noche. Eso no suena como un giro de eventos particularmente natural.

Ariel Saponar se vio atrapado en la tragedia. Él, junto con un grupo de israelíes que buscaban establecer un centro multidisciplinario de artes y áreas de práctica espiritual bajo la guía de su padre, Leon Saponar, habían comprado un gran terreno en Coimbra. La idea era que los demás miembros del grupo se trasladaran allí con el tiempo.

Mientras tanto, Saponar había estado viviendo en el terreno en una caravana -no había logrado sortear la burocracia para obtener un permiso de construcción- en la que guardaba sus diversos instrumentos musicales y todo lo necesario para un estudio de grabación. Todo eso se perdió en el verano cuando el fuego arrasó la propiedad. Saponar salió con su computadora portátil y la camisa puesta.

Se fue de Israel solo unos días después del 7 de octubre y fue acompañado por Dor Ayalon un mes antes de conocerlos. Ellos también dijeron que fueron atraídos a Portugal por la posibilidad de lograr una mejor calidad de vida y una forma de vida más pacífica.

"Como grupo, como un conjunto, nos dimos cuenta de que para encontrar tranquilidad, necesitábamos ir a otro lugar. Es un poco difícil en Israel", agregó con ironía. "Financieramente también", intervino Saponar. "Eso también entra en la ecuación".

Me preguntaba por qué había tantos israelíes en las zonas rurales de Coimbra. "Aquí es muy verde", explicó Saponar. "Hay mucha agua aquí, y hay muchas propiedades muy baratas". Con eso basta.

Escapar de la tensión que generalmente acompaña a la vida en Israel fue otro motivador convincente.

"Tomé una decisión impulsiva de subir a un avión a Portugal. Me fui porque estaba harto [de la vida en Israel]". Cabe mencionar que Saponar no es un israelí típico. "Viví en Estados Unidos entre los seis y los 16 años. Siempre tuve un problema con la mentalidad israelí", dijo.

Nuevo punto de vista fresco

Un israelí que pidió permanecer en el anonimato dijo que un día fue abordado por un local británico que se quejaba de que los israelíes invadían la zona. Su respuesta a eso fue algo así como: "Has estado aquí durante 20 años sentado en tu trasero gordo. Nosotros, los israelíes, somos innovadores. Seguimos adelante con las cosas".

Esto le dio un giro interesante al panorama entre los emigrantes en Portugal, la mayoría de los cuales no parecen haber dominado el idioma. Esto lleva necesariamente a una situación en la que la comunidad israelí es en gran medida introspectiva y autosuficiente, y los israelíes solo entran en contacto con la población indígena cuando es necesario. Esto generalmente se relaciona con trámites oficiales y compras en el supermercado local.

Ayalon cree que hay ventajas en los puntos de vista externos, en más de un sentido. "Cuando sales de Israel, puedes obtener una perspectiva diferente y tomar decisiones más consideradas. Puedes decidir cómo quieres examinar la situación desde el exterior", explicó.

Eso también se dijo en referencia a la visualización del estado de las cosas en Israel desde el extranjero. "Cuando estás dentro de la conciencia tan histérica y confusa [en Israel], es más difícil navegar tu camino. Cuando estás fuera, puedes verlo todo desde una posición más tranquila".

Conocí a otro israelí, oriundo de Galilea, en su encantadora finca situada junto a las suaves aguas del río Dao. Dijo que había comprado la tierra - alrededor de 10 dunams - tres años antes y finalmente se mudó con su esposa. Me pidió que no usara su nombre, ya que estaba preocupado por las críticas de las personas con las que trabaja en Israel.

La transición a Portugal fue una decisión espontánea. "Un amigo me llamó y me preguntó si quería comprar una propiedad aquí. No lo pensé dos veces", dijo. Eso fue motivado por la insatisfacción con la forma en que las cosas estaban desarrollándose en Israel. "La situación política había comenzado a emerger. Empezamos a entender quién estaba en contra de quién, que todos estaban en contra de nosotros", sonrió irónicamente.

Y así comenzó la escapada. "Mi hermano se unió y mi buen amigo empezó a buscar en la web. Sabía lo que estaba buscando: tierra al lado de un río, arroyo o lago. Encontró varias opciones. Empacamos nuestras maletas y tomamos un avión a Portugal."

Él dice que aunque la compra fue fácil, las siguientes etapas fueron desafiantes y aprendió algunas lecciones difíciles en el camino. Pero todo terminó bien, y la pareja galilea y su familia ahora tienen una hermosa casa en un lugar precioso a pocos minutos en coche del pueblo cercano, del supermercado y de otras comodidades.

Se están adaptando gradualmente. "Estamos conociendo el lugar, haciendo nuevos amigos, viviendo la cultura, la naturaleza y las estaciones, los colores, la tranquilidad y las campanas de la iglesia [en el otro lado del río] que tocan una melodía cada hora, y medio toque cada media hora", se rió. ¡Suena idílico, literalmente!

Le pregunté si sentía tristeza al dejar Israel. "Todavía estamos yendo y viniendo entre Israel y Portugal y, desafortunadamente, aún pagando impuestos en Israel. El 7 de octubre solo acentuó un proceso que ya estaba en marcha. La gente malvada quiere seguir adelante. Han sentado las bases para la destrucción y continúan. Me refiero a la gente mala dentro [de Israel]. Los de fuera siempre han estado ahí y seguirán estando", dijo.

Esto claramente no fue un saludo de cinco dedos. "Hay tristeza y luto aquí. Esta es la destrucción del hogar [israelí]. Pero preferimos el hogar en el suelo [en Portugal] a la habitación de seguridad en casa." Eso es perfectamente comprensible.

Amnon Aharon

Amnon Aharon también está algo entre dos aguas. El antiguo residente de Yehud pasó tres meses recorriendo el norte de Portugal para familiarizarse con la región antes de dirigirse al sur a Coímbra por unos meses. Él y su esposa actualmente residen en un alojamiento alquilado justo al sur de Coímbra mientras se toman su tiempo para considerar opciones de propiedad.

Los Aharons están felices de tomarse su tiempo, en todos los aspectos. "Les digo a mis amigos que no es como subirse al coche y conducir al norte de Galilea para ver algo verde. Simplemente sales de la casa para ir al supermercado y en el camino te desvías y te encuentras de excursión." Eso parece una manera encantadora de curar el tiempo, y está lejos de la carrera de ratas en Israel.

Esa existencia refinada se facilita por el hecho de que Aharon está jubilado y tiene lo que él llama "ingresos pasivos". Dijo que, al igual que el gentil galileo, el traslado a Portugal fue provocado por los acontecimientos políticos en Israel.

"Nos fuimos por el régimen que se formó en Israel. La Ley de Autoridades Especiales lo hizo por nosotros. Nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viviendo allí".

Sin entrar en cuestiones legislativas, democráticas o de otro tipo, Aharon dijo que disfruta de la tranquilidad que él y su esposa han encontrado en Portugal.

"Les digo a mis amigos en Israel que vivimos en un pueblo tan tranquilo y desconocido que la gente del pueblo de al lado, a 100 metros de distancia, no lo sabe", se rió. Suena como el lugar ideal para una escapada tranquila y recuperativa.

Cuando hice aliyá, y probablemente durante los primeros 20 años de mi actual estancia de 47 años, había un estigma asociado a los yordim: israelíes que emigraban. ¿Aharon experimentó algo de eso? "Algunos me miraban con recelo. Pero no abandoné el país. El país me abandonó a mí. Hay demasiadas personas en Israel que están felices de vivir en esta [situación política]. Yo no estoy dispuesto a vivir en eso", declaró.

Quizás el creciente número de israelíes que se mudan a Portugal es solo un desarrollo natural, considerando el rico trasfondo judío del país. Me encontré con varios portugueses que, después de escuchar que era de Israel, me dijeron que su tatarabuelo u otro ancestro era judío. Eso comenzó justo en el aeropuerto de Oporto.

Cuando le pregunté a una azafata que pasaba dónde estaba la cinta transportadora de equipaje grande, me preguntó de dónde era y procedió a decirme que su apellido era Pereira, añadiendo: "Eso significa que debo ser judía. Pereira significa 'peral'", se rió.

No entendí la conexión nominal, pero disfruté de nuestra pequeña charla de todos modos. Y, felizmente, mi bicicleta llegó en una sola pieza.