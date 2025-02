Docuserie en español del 7 de octubre revela nuevos detalles no vistos de la masacre de Hamás

"‘Me estoy quemando. No puedo respirar. No puedo,’ y luego la comunicación se cortó..." Esther relató en las primeras palabras de su testimonio en un nuevo docuserie de cuatro partes sobre el impacto de las atrocidades del 7 de octubre en las comunidades latinoamericanas en el sur de Israel.

Estaba describiendo una llamada entre su hermana, asesinada en la masacre de Hamas en su comunidad, y el hijo de su hermana.

Esther era residente de Ein Hashlosha, uno de los kibutz en el sur, y sobrevivió al ataque. En el momento de la filmación, todavía no había regresado a su kibutz y no estaba segura de si alguna vez lo haría.

"El cuerpo de mi hermana fue encontrado 15 días después", continuó, explicando que la demora fue "porque no pudieron tocar las paredes durante dos días debido a lo calientes que estaban".

Finalmente, "lograron sacar su cuerpo rompiendo la ventana del refugio. Estaba carbonizada. Estaba quemada".

Leah Soibel, Fundadora y Directora General de Fuente Latina (credit: FUENTE LATINA)

La serie documental, Testigos Del Terror, en español con subtítulos en inglés, destaca las historias de las víctimas latinoamericanas del ataque de Hamas, con el objetivo de concienciar a tantos hablantes de español, tanto judíos como no, sobre las atrocidades de ese día.

Fuente Latina

La serie es un proyecto de la organización Fuente Latina, que trabaja para romper "barreras geográficas, culturales y lingüísticas para los medios de habla hispana que cubren Israel, el mundo judío y el Medio Oriente" e incluye testimonios nunca antes escuchados.

Incluye, entre muchos otros, una entrevista con la abuela de Ariel y David Cunio, ambos tomados como rehenes y aún retenidos por Hamas, en la que describe sus propios encuentros del 7 de octubre con los terroristas.

Uno de los terroristas le preguntó de dónde era su familia, y ella dijo que era del mismo lugar que el famoso futbolista Lionel Messi.

Ella piensa que esa distracción y conexión humana con Messi son parte de lo que la ayudó a sobrevivir ese día. "Ahora le pediría por mis dos nietos, que están cautivos allí [en Gaza]", añadió.

Más de 100 inmigrantes latinoamericanos estaban entre las víctimas del ataque, según la serie documental, que también destacó a algunas de las numerosas víctimas con raíces latinoamericanas y conexiones familiares.

Eugenia, una de las sobrevivientes del ataque y una nueva inmigrante, describió en el video que no entendía la palabra "mechablim" cuando le notificaron que habían entrado a su kibutz. Cuando revisó Google Translate y se dio cuenta de que significaba "terroristas", una sensación de terror la invadió.

Otro episodio de la serie documental se centra en el festival de música Nova e incluye imágenes filmadas por un hombre que condujo hasta el festival para salvar a la madre de su hijo, que quedó atrapada en el ataque.

Él describió las cosas horrorosas que vio en su viaje para salvarla. "Las mujeres estaban colgadas de los árboles; se podía ver que la gente había sido torturada y quemada", dijo.

La madre de su hijo también habló como parte del documental, describiendo cómo se escondió en el desierto durante horas. "No soy de rezar, pero ese día le pedí a Dios que no me dejara pasar por eso", dijo.

Mientras tenía miedo de ser asesinada, también estaba aterrada de ser violada, dijo, agregando que se cubrió de barro para hacerse desagradable a los terroristas.

Un médico forense que habla español también testificó como parte de la serie documental, describiendo signos horribles de tortura en los cuerpos de los fallecidos en el ataque.

Según el hollín en sus gargantas, se podía deducir que algunos habían sido quemados vivos, explicó.

Nadie podría haber estado preparado para las autopsias de una masacre, dijo, hablando sobre el impacto emocional en él.

"Hubo una fiesta por la paz, y esa fiesta se convirtió en una cacería de hombres".

La primera proyección de la serie documental tendrá lugar el 20 de febrero en Los Ángeles.

El objetivo es una amplia distribución, por lo que los creadores están en conversaciones con distribuidores, dijo Leah Soibel, fundadora y CEO de Fuente Latina.

Fuente Latina "fue fundada para contar este tipo de historias", explicó, añadiendo que las historias de los latinoamericanos en Israel han sido un punto importante para conectar con los latinos no judíos en EE. UU.

El momento es ahora

Ahora es el momento de contar estas historias y hacer estas conexiones, dijo, resaltando el debate en torno a la inmigración y la importancia de los votantes latinos en los EE. UU.

El proyecto tiene como objetivo "asegurarse de que las amplias audiencias latinas no judías entiendan que los latinos también se vieron afectados por la masacre de Hamas".

Muchos no saben que la familia de la rehén Shiri Bibas -quien está detenida con sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir- tiene raíces latinoamericanas, ofreció como ejemplo.

Las encuestas muestran que los latinoamericanos albergan menos antisemitismo que muchos otros grupos de población, dijo, enfatizando que esto podría convertirlos en "aliados clave".

El proyecto también se trata de documentar las historias de aquellos que vivieron el 7 de octubre, agregó.

"Sentimos que teníamos que hacer justicia a estas historias y no solo contarlas en forma de titulares", dijo, agregando que la serie "está mostrando un lado de Israel que muy pocos judíos y no judíos conocen".