‘Como Muselmann en el Holocausto’: La condición de los rehenes hambrientos despierta la ira israelí

La liberación de los rehenes israelíes Or Levy, Ohad Ben Ami y Eli Sharabi la mañana del sábado ha desatado una tormenta de reacciones en línea. Muchos usuarios están haciendo comparaciones escalofriantes entre la frágil condición de los rehenes y los Muselmann, un término utilizado durante el Holocausto para describir a prisioneros judíos en campos de concentración nazis que fueron hambrientos hasta el borde de la muerte.

Los tres rehenes lucían exhaustos y peligrosamente desnutridos, con huesos prominentes, caras hundidas y clavículas y manzanas de Adán claramente definidas, señales evidentes de desnutrición severa y pérdida de masa muscular.

Muchos en redes sociales argumentan que estas imágenes traen la historia de vuelta a la vida, evocando la apariencia inquietante de los prisioneros Muselmann.

They murdered their loved ones, starved them, and tortured them for over 480 days.Thank God they are finally free from Hamas. pic.twitter.com/rEXTR221w4