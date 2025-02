La misión secreta de Lundbeck para rescatar al exrehén Keith Siegel de Gaza

La empresa farmacéutica internacional Lundbeck desplegó un agente secreto en Gaza, además de contratar a un experto en personas desaparecidas, al hacer campaña para la liberación de su empleado, el ex rehén Keith Siegel, quien fue liberado de la cautividad de Hamas la semana pasada.

El periodista de Doctors Only, Tal Daniel Havakuk, informó primero del hallazgo.

Reconociendo la importancia de Siegel no solo como empleado sino también como una figura respetada entre los psiquiatras israelíes, Lundbeck tomó medidas decisivas.

El esfuerzo de búsqueda involucró a un agente secreto, un ex operativo del MI6 específicamente reclutado para esta misión. Su objetivo era recopilar información sobre la condición y el paradero de Siegel en Gaza mientras intentaba establecer contacto con sus captores. A pesar de los amplios recursos comprometidos con el esfuerzo, no se obtuvo información concreta y la búsqueda fue suspendida después de varios meses sin éxito.

La empresa también contrató a una agencia especializada en personas desaparecidas y exploró diversas vías para facilitar su liberación. Un alto funcionario de la empresa señaló que se realizaron esfuerzos significativos para apoyar a la familia de Siegel y mantener su caso en la atención pública. Su foto se mostraba en cada reunión de la empresa y evento profesional en todo el mundo, junto con un conteo de los días que llevaba en cautiverio.

Shani Tzuri, directora de marketing de Lundbeck Israel, describió el inmenso alivio entre los empleados al enterarse de la liberación de Siegel.

"Durante su cautiverio, continuamos nuestros esfuerzos para mantener la presión pública y profesional", dijo, destacando iniciativas como mostrar su foto en conferencias internacionales.

En una conferencia en Belgrado el pasado diciembre, por ejemplo, la empresa presentó de manera prominente su imagen con la palabra "Secuestrado" y la fecha de su secuestro para mantener viva la conciencia sobre su situación.

El regreso de Siegel a Israel fue recibido con profunda emoción entre sus colegas y seres queridos. Sus compañeros de trabajo lo describieron como una presencia humilde y alentadora que siempre buscaba elevar la moral de quienes lo rodeaban, incluso estando en cautiverio. A lo largo de su calvario, sus colegas mantuvieron un estrecho contacto con su familia, ofreciendo un apoyo continuo. Muchos sintieron que el caso de Siegel los había transformado de simples colegas en una familia extendida.

El día de su liberación, cuando Siegel llegó a Israel, los empleados de Lundbeck se reunieron con entusiasmo para ver los informes de noticias con anticipación.

Recibido por familiares, amigos y colegas

A su regreso, fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Sourasky en Tel Aviv. A pesar de su fragilidad después de meses de desnutrición y cautiverio, insistió en caminar desde el helicóptero hasta la sala del hospital sin ayuda, rechazando el uso de una silla de ruedas.

Después de recibir atención médica inicial en la unidad de rehabilitación, pasó varios días recuperándose y reuniéndose con su familia. Finalmente, fue dado de alta en casa, donde fue recibido con una cálida bienvenida por parte de familiares, amigos y colegas.

El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamas secuestraron a Siegel de su hogar en el Kibutz Kfar Aza, junto con su esposa, Aviva. Durante el ataque, sufrió costillas fracturadas y una herida de bala en la mano. Aviva fue liberada después de 51 días en cautiverio, pero Siegel permaneció en cautiverio por más de 15 meses.

Durante todo este tiempo, los empleados de Lundbeck trabajaron incansablemente para abogar por su liberación, coordinando estrechamente con su familia y otras organizaciones.