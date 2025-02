¿Qué grupo terrorista palestino secuestró a la familia Bibas? - análisis

El 20 de febrero, Hamas dijo que entregó a Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir. Israel ha confirmado que los cuerpos de los dos niños estaban en los ataúdes que Hamas proporcionó a la Cruz Roja y luego fueron trasladados a Israel.

Sin embargo, las autoridades israelíes han dicho que Hamas no entregó el cuerpo de Shiri Bibas, sino que pusieron el cuerpo de una mujer palestina en el ataúd. Hamas ha dicho que está sorprendido por este hallazgo, afirmando que no sabía que el cuerpo no era el de Shiri. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que Hamas pagará un precio por esta última violación.

Se cree que la familia Bibas fue secuestrada por Hamas y un grupo llamado Brigadas de los Muyahidín, que es uno de muchos grupos terroristas más pequeños en Gaza.

La última tragedia en el destino de la familia Bibas vuelve a poner de relieve cómo Hamas invadió Israel y permitió que otros grupos terroristas y civiles secuestraran personas. Israel ha afirmado que Oded Lifshitz "fue asesinado en cautiverio por la organización terrorista Yihad Islámica", según la Oficina del Primer Ministro de Israel. Esto significa que Israel sabe algunos detalles sobre qué organización ha mantenido a algunos de los rehenes.

Hamas y la Yihad Islámica Palestina son los dos grupos terroristas más grandes en Gaza. Hamas planeó el ataque del 7 de octubre y utilizó docenas de unidades de combatientes para abrir agujeros en la valla. Sin embargo, luego alentó a otros grupos terroristas y a miles de civiles a aprovechar las brechas en la valla.

Si bien Hamas tenía algunos planes para secuestrar personas, está claro que civiles y otros grupos participaron en muchos de los secuestros que tuvieron lugar a lo largo del día 7 de octubre. Los planes de Hamas preveían secuestrar rápidamente a algunas personas, tal vez decenas. No tenía idea de que tendría hasta 6 horas para recorrer bases y comunidades, secuestrando personas. El secuestro de la familia Bibas fue uno de los resultados del colapso total de las fuerzas de seguridad de Israel el 7 de octubre. Su comunidad de Nir Oz sufrió una grave masacre.

Un dron muestra a palestinos y terroristas reunidos en torno a los vehículos de la Cruz Roja el día en que Hamás entrega los cuerpos de los rehenes fallecidos, entre ellos Oded Lifschitz, Kfir y Ariel Bibas (credit: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY)

Joe Truzman en 'Post': Hamas aprovecha grupos armados en Gaza

Joe Truzman, un Analista Senior de Investigación en la Fundación para la Defensa de las Democracias y Editor en el Long War Journal de FDD escribió en redes sociales el 18 de febrero que "desde el inicio de la guerra en Gaza, he estado rastreando declaraciones hechas por Hamas y el Movimiento Mujahideen Palestino, que son los dos grupos terroristas involucrados en el secuestro de Shiri, Ariel y Kfir Bibas". Señaló que "la madre y los niños fueron secuestrados por terroristas el 7 de octubre y llevados a Khan Yunis, donde las imágenes de CCTV publicadas por las FDI mostraron a la familia en un campamento de entrenamiento utilizado por el Movimiento Mujahadeen Palestino, alias Brigadas de Mujahideen Palestinos (un aliado de Hamas)".

No se sabe mucho sobre lo que sucedió con la familia entre el 7 de octubre y finales de noviembre, cuando Hamas afirmó el 29 de noviembre que Shiri, Ariel y Kfir habían sido asesinados. Hamas hizo estas afirmaciones en el contexto del primer acuerdo de rehenes cuando se suponía que entregaría a Shiri y a los niños. Dijo que entregaría los cuerpos y el acuerdo de rehenes se derrumbó. "El Movimiento Mujahideen Palestino publicó una declaración de seguimiento declarando que un ataque aéreo israelí mató a Shiri, Ariel y Kfir, junto con miembros de la organización que tenían a la familia como rehenes. Al igual que la declaración de Hamas, el grupo NO proporcionó evidencia para respaldar su afirmación", agregó Truzman.

Un video del grupo fue publicado por Middle East Eye el 20 de febrero de 2025 para dar contexto a la entrega. Mostraba a un "comandante de campo" de las Brigadas Muyahidines diciendo que Shiri Bibas era una "soldado israelí activa", como excusa de por qué el grupo la secuestró. El grupo afirmó que ella y los niños fueron asesinados en un ataque aéreo y que el grupo también perdió miembros que la estaban custodiando. El grupo luego participó en la ceremonia de entrega el 20 de febrero.

El grupo Muyahidín fue fundado en 2006. Truzman lo ha catalogado anteriormente como uno de los 28 grupos respaldados por Irán que operan en Cisjordania. Ha afirmado tener una filial en Cisjordania desde 2023, un grupo llamado la Unidad de los Mártires del Interior Ocupado.

Al-Jazeera señaló que los Muyahidines eran uno de los muchos grupos en Gaza que luchaban contra Israel en un artículo de noviembre de 2023. Llamó a las Brigadas o Batallones Muyahidines el ala "militar" del Movimiento Muyahidín, "que se separó del movimiento Fatah, y sus fuerzas representan una antigua brigada de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, la Brigada Mártir Jihad Al-Amarin." Dice que las brigadas fueron fundadas por Omar Abu Sharia en 2006 con una fuerza de aproximadamente dos mil combatientes.

"La participación de los Muyahidín palestinos en el asesinato y secuestro de los miembros de la familia Bibas demuestra la estrecha relación que Hamas tiene con grupos terroristas más pequeños en Gaza. Hamas aprovecha estos grupos armados, que actúan como un mecanismo de apoyo y como socios en ataques coordinados contra Israel", dijo Truzman en un comunicado al Jerusalem Post.

El grupo Muyahidín y Hamas pueden no ser los únicos grupos involucrados en el secuestro. En febrero de 2024, Ynet informó que el portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que "los miembros de la familia Bibas fueron secuestrados por una organización llamada 'Señores del Desierto'". En ese momento, dijo que "Hamas tiene todos los detalles y es el punto de contacto para todos los secuestrados. Estamos muy preocupados por su destino. Cuando tengamos certeza, informaremos primero a la familia".

Expresaba su preocupación porque Hamas afirmaba que la familia había sido asesinada. "No hay otros videos que yo sepa que no hayamos publicado. Me gustaría que hubiera señales adicionales de vida; estamos trabajando en ellas todo el tiempo".

Hamas liberó a Yarden Bibas el 1 de febrero. No se sabe completamente qué pasó con Shiri y los dos niños. No se sabe si el grupo Mujahideen fue responsable de asesinarlos o si fue Hamas. Tampoco se sabe cuándo sus cuerpos fueron entregados a Hamas o por qué Hamas colocaría el cuerpo equivocado en el ataúd entregado a la Cruz Roja el 20 de febrero.

Lo que está claro es que Hamas ha permitido que grupos como PIJ, los Mujahideen y otros operen en Gaza. Les permite operar para usarlos en la lucha contra Israel. También puede luego culpar a estos grupos por varios problemas. Por ejemplo, en el pasado, Hamas ha permitido que PIJ ataque a Israel, y luego Hamas mismo se ha abstenido de unirse a PIJ. Esta es una forma conveniente para Hamas de usar y beneficiarse de la presencia de estos grupos.

Hamas les permite unirse en ceremonias pero no les da demasiado crédito, no vaya a ser que Hamas pierda la "victoria" que reclama contra Israel. Si Hamas se levanta en Cisjordania, querrá asociarse con estos grupos para expandir su base de operaciones. Israel no ha responsabilizado oficialmente al grupo Mujahideen por el asesinato de la familia Bibas.