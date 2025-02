Hamas obligó a Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal a ver la liberación de otros rehenes

Hamas obligó a Evyatar David y Guy Gilboa-Dalal a ver cómo otros seis rehenes fueron liberados el sábado.

Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Eliya Cohen, Avera Mengistu y Hisham Al-Sayed fueron liberados de la Franja de Gaza el sábado.

Hamás pregunta a los rehenes "cómo se sienten" al liberar a sus hermanos cautivos

En un video publicado en su canal de Telegram, la organización terrorista hizo que los dos rehenes vieran cómo los demás eran liberados.

El video muestra a los dos en la parte trasera de un automóvil muy cerca del escenario donde se realizaba la ceremonia de liberación de Omer Shem Tov, Omer Wenkert y Eliya Cohen.

Se les puede ver llevándose las manos a la cara y exclamando mientras tiene lugar la ceremonia. En un momento dado, se giran hacia la cámara y suplican que los lleven a casa.

Las familias de David y Gilboa-Dalal han aprobado la distribución del video.

A video released by Hamas shows Evyatar David and Guy Gilboa-Dalal witnessing the release of fellow hostages in Nuseirat, central Gaza, February 22, 2025. (CREDIT:HAMAS AL-QASSAM BRIGADES/VIA SECTION)

"Además de las inhumanas condiciones físicas en cautiverio, como lo demuestran los testimonios de los liberados, los secuestrados sufren abusos psicológicos graves y crueles", dijo el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado.

"¡Se les está acabando el tiempo! El gobierno israelí y su líder deben acelerar las negociaciones y lograr el regreso inmediato de todos los secuestrados, sin demora y sin retrasos".

Los terroristas preguntaron a los rehenes "cómo se sienten" mientras veían la liberación de sus amigos.

Señales tempranas de vida para Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal

Ambos rehenes fueron secuestrados en el festival de música Nova el 7 de octubre.

Esto sucede después de que la familia Gilboa-Dalal recibiera una señal de vida de Guy a través de un rehén liberado la semana pasada, la primera que la familia ha recibido desde su secuestro.

La familia de David lanzó el video de su secuestro a Gaza en septiembre de 2024.

En el video, se puede ver que es golpeado por la culata de un arma en la cama de una camioneta, presumiblemente dentro de la Franja de Gaza.

"Nunca he visto a una persona tan aterrorizada", citó N12 a la familia de David.

"La depravación malvada de Hamas no conoce límites. El trato inhumano de rehenes israelíes inocentes obligados a ver cómo otros regresan a casa mientras son devueltos a la cautividad expone aún más que esta es una guerra entre el bien y el mal", escribió en Twitter Elise Stefanik, nominada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como embajadora ante la ONU.

Debemos seguir apoyando a estas familias y rehenes que han pasado por lo impensable e inimaginable. Bajo el presidente Trump, no descansaremos hasta que TODOS los rehenes estén en casa y Hamas sea erradicado.

Esto es una historia en desarrollo.