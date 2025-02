Ataque terrorista en el centro de Israel: Al menos 14 heridos por atropello y apuñalamiento

Al menos 14 peatones resultaron heridos después de que un terrorista atropellara a peatones en la Autopista 65 cerca de la intersección de Pardes Hanna-Karkur, confirmó la Policía de Israel el jueves por la tarde.

Según MDA, alrededor de las 4:18 p.m. hora local, un vehículo embistió a varios peatones, y diez personas resultaron heridas.

El Centro Médico Hillel Yaffe en Hadera informó que había recibido a 12 individuos del incidente; uno está en estado crítico, dos en estado grave y tres en estado moderado. MDA informó que una niña de 17 años fue la persona que resultó herida de gravedad.

Los medios israelíes informaron que dos oficiales de policía fueron apuñalados en la escena en la intersección de Karkur.

El terrorista fue abatido a tiros por la Policía de Israel. Fuentes policiales inicialmente informaron a los medios israelíes que el terrorista era un árabe israelí de 24 años de Ma'ale Iron sin antecedentes penales o de seguridad.

Sin embargo, la Policía de Israel luego dijo que en realidad era un residente ilegal palestino de 50 años del norte de Cisjordania.

Just now -A terrorist vehicular attack incident has occurred at the Karkur intersection near Alonit. 10 injured people are being treated. The terrorist was neutralized at Gan Shmuel. pic.twitter.com/E9BtEQVMIm