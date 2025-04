La técnica de Israel para terminar con el poder de Hamas en Gaza

El Dr. Ofer Grosbard, psicólogo clínico, exasesor de la Dirección de Inteligencia, miembro de "Mivatchei - Israel" y autor del libro ¡¿El fin del Estado de Israel?!, habló con Maariv sobre las posibles estrategias de guerra psicológica que Israel podría llevar a cabo para acabar con el terrorismo en Gaza y en Cisjordania.

Grosbard combinó insights psicológicos y culturales, ofreciendo una estrategia alternativa para combatir a Hamás y liberar a los rehenes, a través de la psicología de la sociedad palestina y el uso de una guerra psicológica precisa.

"No necesitas movilizar divisiones ni perder vidas humanas: necesitas entender al enemigo", dijo a Maariv.

"Para lograr esto, se debe utilizar la guerra psicológica", explicó. "Sin embargo, en nuestro sistema de seguridad, la guerra psicológica no existe porque una condición necesaria para su existencia es entender las formas de pensar del enemigo".

"Las organizaciones terroristas realmente han utilizado la guerra psicológica en contra nuestra a lo largo de los años, alcanzando su punto máximo en el tema de los rehenes. Tienen lo que se llama un 'enfoque externo de control', y por lo tanto, se centran en nosotros, aprenden y nos conocen. Mientras que nosotros, que tenemos un 'enfoque interno de control', nos centramos en nosotros mismos y no los conocemos."

Grosbard explicó: “La psicología de los habitantes de Gaza y Cisjordania es la de una población muy tradicional... Por lo tanto, algunas de sus características prominentes son los rumores, chismes, conspiraciones y, sobre todo, el miedo. Esta es una cultura en la que el pensamiento independiente está menos desarrollado, la presión del grupo es grande y las personas están impulsadas principalmente por el miedo. Se puede, por supuesto, tener la impresión de que los habitantes de Gaza se alinearán con Hamas como resultado del miedo. Aunque Hamás acusa a los que protestan de ser agentes de Israel o de la Autoridad Palestina, está claro que cualquier aceptación pública israelí de las protestas sólo será contraproducente. En la imagen, gazatíes corean eslóganes durante una protesta contra Hamás para pedir el fin de la guerra. (credit: YOUSSEF ALZANOUN/MIDDLE EAST IMAGES/AFP VIA GETTY IMAGES)

“Estas sociedades no democráticas tienen un enfoque externo de control - es decir, el énfasis no está en lo que pienso y quiero, sino en lo que el entorno requiere y me obliga a hacer”, resaltó."

"Por ejemplo, un miembro de la cultura occidental automáticamente se detendrá en un semáforo en rojo. Si no lo hace, puede sentirse culpable. En contraste, en estas sociedades (palestinas) con un enfoque externo de control, el individuo puede no detenerse en un semáforo en rojo si no hay un policía a su lado. El orden, por lo tanto, se debe al miedo, y no a la internalización de valores como en Occidente. Del mismo modo, el individuo no robará en estas sociedades porque puede ser atrapado, y no porque tenga arraigado que esta no es la forma de hacer las cosas."

La solución al terrorismo en Gaza y Cisjordania

Basándose en la evaluación psicológica, Grosbard recomendó dos cursos de acción: primero, prevenir la incitación y segundo, crear presión grupal contra el terrorismo.

"El establecimiento de defensa se confundió", argumentó. "Esta no es una sociedad democrática donde los individuos deberían pensar de manera independiente, y por lo tanto es permisible e incluso deseable fomentar el pensamiento libre. Proyectamos nuestro pensamiento moderno sobre el enemigo y permitimos la incitación en las escuelas, libros de texto, mezquitas y redes sociales, con la suposición inconsciente de que los individuos en estas sociedades tienen la capacidad de resistir la incitación y formar sus propias opiniones de manera independiente. Pero en estas sociedades, tener conciencia de la naturaleza del instigador se considera igual de responsable que el instigador. A diferencia de una sociedad moderna donde cada madre le dirá a su hijo: '¿Y qué si dijo... eso no significa que tengas que escucharlo'."

"La incitación es la fuerza motriz detrás del terrorismo," enfatizó Grosbard. "Si eliminamos la incitación, no habrá terrorismo. Hoy, utilizando la inteligencia artificial, no es difícil detectar contenido de incitación en diversos lugares y formas. Negar a individuos y líderes la capacidad de incitar como resultado de castigo y miedo es equivalente a negarles su poder."

En cuanto al segundo punto – crear presión grupal contra el terrorismo, Grosbard explicó: "En los Proverbios está escrito, 'Bienaventurado el hombre que siempre teme' – tal es la naturaleza de un miembro de la sociedad tradicional y colectiva de la que todos crecimos. Si no teme, es propenso a hacer cosas muy serias.

"Crear una situación psicológica en Gaza y Cisjordania en la que la gente tema involucrarse en el terrorismo porque alguien los reportará inmediatamente y los entregará – esta es la situación deseada. Se debe comprender la naturaleza de su sociedad, que está gobernada por el miedo, y utilizar estos conocimientos. El objetivo es crear una situación en la que los miembros de Hamas teman a la población que quiere liberarse de ellos – y no al revés."

Grosbard sugirió que tenía la respuesta sobre cómo propagar este miedo.

"Estamos estableciendo un sistema de recompensas donde se recompensa a cualquier persona que informe sobre un miembro de Hamas o cualquier actividad hostil", explicó. "Los informes pueden hacerse de forma discreta a través de teléfonos móviles. Cualquiera encontrado culpable será severamente castigado, al igual que aquellos que supieran y no informaran. Las zanahorias y los palos son simples: tratamiento médico y trabajo en Israel - o su prevención.

"Beneficios para los miembros de la familia que informen a las autoridades - y castigos para los miembros de la familia de los terroristas. Los beneficios y castigos para los miembros de la familia son muy efectivos en estas sociedades colectivas. Un miembro de Hamas que se entregue, se arme y firme un compromiso de dejar de participar en el terrorismo, no será eliminado.

"Y cada vez que se capture a un miembro de Hamas participando en el terrorismo, se publicará su foto humillante, y su familia será severamente castigada. La humillación también es un arma ganadora en estas sociedades, donde la pérdida de honor se equipara con la muerte.

"La población palestina debe pasar de una situación en la que tienen miedo de Hamas a una situación en la que cada miembro de Hamas tenga miedo de que lo entreguen", dijo, hablando sobre el futuro de los territorios palestinos. "Esto se puede lograr, y para esto, no se necesitan divisiones de soldados, solo una guerra psicológica apropiada, que no existe en absoluto en el sistema de seguridad actual."

"Israel ha declarado que un miembro de Hamas que libere a un rehén recibirá enormes beneficios. Sin embargo, sin crear presión grupal y denuncias que obliguen al miembro de Hamas a comportarse de esta manera, no hay posibilidad de lograrlo. Aplicamos presión militar, pero él está dispuesto a luchar contra nosotros y a morir con los rehenes para mantener su honor a los ojos de los miembros de su grupo. Por lo tanto, dañar su honor y humillarlos ante los miembros de su grupo es la única manera de cambiar su comportamiento, no la presión militar.

"De hecho, la liberación de los rehenes también debe pasar por la guerra psicológica y el entendimiento de las formas de pensamiento de nuestro enemigo".