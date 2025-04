Yihad Islámica Palestina publica video del rehén Rom Braslavski con primer signo de vida

El grupo terrorista Yihad Islámica Palestina (PIJ) publicó el miércoles un video del rehén Rom Braslavski.

La familia de Braslavski no ha dado permiso para publicar el contenido del video.

Según el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, Braslavski fue tomado del Festival de Música Nova. Tenía 19 años en el momento de su secuestro y ahora tiene 21.

El primo de Braslavski, Adam Hajj, le dijo a KAN un día después de su cumpleaños en diciembre que "era guardia de seguridad en el festival" y que "se quedó atrás para salvar a la gente".

"Durante más de un año, no hemos tenido ni una sola pizca de información sobre lo que le está sucediendo", lo citó el informe "si está comiendo o bebiendo, o si incluso lo están calentando".

Una mujer sostiene una foto de Rom Braslavski, un rehén israelí que fue secuestrado por terroristas de Hamás, entre una multitud de israelíes que participan en la marcha anual del Día de Jerusalén, en medio del conflicto en curso en Gaza entre Israel y Hamás, en la Puerta de Damasco en Jerusalén, 5 (credit: REUTERS/Ronen Zvulun)

Después de ver el video, el pariente de Braslavski le dijo a Walla: "Gracias a Dios finalmente lo vemos, estaba muy emocionado. Hasta ahora, todo estaba envuelto en incertidumbre; nada era seguro. Pero la gran pregunta que queda es: ¿cuándo se hizo el video?"

En una publicación en Instagram, un familiar de Braslavski escribió: "Rom, mi querido pequeño y amado hermano, no te reconozco. Parece que has envejecido, pero veo tu bondad y a Rom, a quien tanto extrañé. Este es el primer mensaje que recibimos tuyo. Sabíamos antes que estabas enfermo y no te sentías bien y que necesitabas tu medicación".

"Realmente espero que este video impacte a aquellos que lo necesitan y que regreses a nosotros de esta pesadilla. Lucharemos hasta la última gota de sangre por ti y haremos todo lo posible para asegurarnos de que vuelvas. Nadie ha contactado a la familia en nombre del gobierno, lo cual es un insulto y estamos cansados de este descuido. Ni siquiera una llamada para comprobar cómo estamos", escribió el familiar.

"Para que todos entiendan que estamos siendo privados cada día con un comportamiento impactante y vergonzoso, y desde hoy que vimos a Rom, tenemos la fuerza para luchar su guerra hasta el final, ¡Rom, te amamos y no nos rendiremos!"

La madre de Braslavski habla

Tami, la madre de Rom, dio una entrevista a Walla, donde decidió romper su silencio después de un largo período sin hablar con los medios.

"Que quede claro para todos - un mensaje para [el primer ministro Benjamin] Netanyahu, el ministro de defensa y todos los que están en el gobierno: mi hijo está retenido por una organización terrorista en los túneles de Gaza, y estamos siendo tomados como rehenes por una organización terrorista del gobierno israelí", acusó.

"Estas personas no me tratan, no dan información, mienten y distorsionan. No tengo otras palabras".

Los testimonios dados a la familia por asistentes a la fiesta Nova arrojaron luz sobre la valentía de Braslavski. Según ellos, él entendió la magnitud del evento desde el principio, a las 6:30 a. m.

"Este chico asumió un papel y responsabilidad", dice Tami. "Corrió de un lugar a otro sin un arma y sin un vehículo. Rescató, ayudó y alentó a todos. Les dijo: 'No se preocupen, somos más que ellos, más fuertes que ellos, podemos manejarlos. Solo necesitamos esperar tranquilos. En unas pocas horas, las FDI estarán aquí y estaremos en casa".

"Elegí quedarme en silencio para evitar ponerlo en peligro", explicó. "Ahora que sé que estas personas están planeando cosas detrás de escena, no me quedaré callada. Mis sentimientos son muy complicados. Todo el mundo vio cómo regresaron los rehenes. ¿Quién sabe si hubieran resistido otra semana? Ese día les dieron lo mínimo para aguantar. Mi hijo está en la misma situación."

Esta es una historia en desarrollo.