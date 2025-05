Ministerios de exteriores llaman a embajadores israelíes por disparos de las FDI a diplomáticos

El miércoles se desató la indignación internacional tras conocerse la noticia de soldados de las FDI disparando tiros de advertencia a una delegación de unos 25 diplomáticos árabes y europeos en Jenin. Varios ministerios de relaciones exteriores convocaron a sus embajadores israelíes para discutir el incidente.

Según informes, los diplomáticos estaban haciendo un recorrido por Jenin cuando de repente se desviaron de una ruta previamente coordinada y acordada. Esto provocó que los soldados de las FDI dispararan al aire como advertencia para mantenerse alejados de la zona en la que los funcionarios comenzaron a ingresar. No hubo víctimas.

El convoy incluía diplomáticos de Austria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Egipto, Francia, Reino Unido, India, Japón, Jordania, Lituania, México, Marruecos, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, España, Sri Lanka, la UE, Turquía y periodistas.

"La delegación se desvió de la ruta aprobada y entró en un área donde no estaban autorizados a estar," por lo que los soldados dispararon "disparos de advertencia para alejarlos de esa zona", dijo las FDI.

"Los eventos de hoy en Jenin son inaceptables. He hablado con nuestros diplomáticos que se vieron afectados. Los civiles siempre deben ser protegidos, y a los diplomáticos se les debe permitir hacer su trabajo. Debe haber una investigación completa y aquellos responsables deben rendir cuentas", escribió el Ministro de Oriente Medio y África del Norte del Reino Unido, Hamish Falconer, en X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania escribió en X/Twitter: "Hoy, las FDI dispararon en dirección a una delegación diplomática registrada, incluyendo a un diplomático alemán. Condenamos enérgicamente este bombardeo sin provocación".

In der Nähe von #Jenin im Westjordanland wurden heute durch die IDF Schüsse in Richtung einer angemeldeten diplomatischen Delegation abgegeben, darunter auch ein deutscher Diplomat. Diesen unprovozierten Beschuss verurteilen wir scharf. Ganze Erklärung: https://t.co/eNG4vGXc3I

El Ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Simon Harris, escribió en X: "Estoy conmocionado y consternado por los informes de que las FDI dispararon cerca de una visita a Jenin hoy por un grupo de diplomáticos, incluidos dos diplomáticos irlandeses basados en Ramallah. Afortunadamente, nadie resultó herido. Esto es completamente inaceptable y lo condeno en los términos más enérgicos".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo: "Este ataque, que puso en peligro la vida de diplomáticos, es otra demostración de la sistemática falta de respeto de Israel por el derecho internacional y los derechos humanos".

"El ataque a diplomáticos constituye una amenaza más grave no solo para la seguridad individual, sino también para el respeto mutuo y la confianza que forman la base de las relaciones interestatales", dijo. "El ataque debe ser investigado sin demora y los responsables deben ser llevados ante la justicia".

El Ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, escribió en X: "Esto es inaceptable". Dijo que Francia convocaría al embajador israelí para pedir una explicación.

Une visite à Jénine, à laquelle participait un de nos diplomates, a essuyé des tirs de soldats israéliens. C’est inacceptable. L’ambassadeur d’Israël sera convoqué pour s’expliquer.Plein soutien à nos agents sur place et leur travail remarquable dans des conditions éprouvantes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania dijo que el tiroteo fue "una clara violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, y un crimen que contraviene todas las normas diplomáticas". Condenó el evento "en los términos más enérgicos", escribió en X.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dijo que el embajador de Israel en Italia sería convocado para explicar el incidente.

Ho appena dato disposizione al Segretario generale del Ministero degli Esteri di convocare l’Ambasciatore di Israele a Roma per avere chiarimenti ufficiali su quanto accaduto a Jenin.

Un grupo de diplomáticos extranjeros de numerosos países, incluida Italia, habían huido en busca de refugio durante una visita a Jenin después de que las tropas israelíes dispararan al aire para advertirles que se alejaran, informaron medios de comunicación italianos.

El Viceprimer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, escribió en X: "Me sorprendió escuchar que el ejército israelí abrió fuego hoy contra unos veinte diplomáticos, incluido un colega belga. Afortunadamente, él está bien. Estos diplomáticos se encontraban de visita oficial en Jenin, coordinada con el ejército israelí, en un convoy de unos veinte vehículos reconocibles. Bélgica está pidiendo a Israel una explicación convincente."

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, dijo: "Definitivamente instamos a Israel a investigar este incidente y también responsabilizar a quienes sean responsables de esto y de cualquier amenaza a la vida de diplomáticos."

"Cualquier amenaza a la vida de diplomáticos es inaceptable", dijo a los periodistas en Bruselas, informó la Agence France-Presse.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que un español que estaba entre el grupo de diplomáticos no resultó herido.

"Condenamos enérgicamente el incidente y estamos en contacto con otros países afectados para coordinar conjuntamente una respuesta a lo ocurrido", señaló.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal condenó "el ataque" a la delegación, que incluía al embajador portugués.

Portugal tomará las medidas diplomáticas apropiadas, indicó en una publicación en X.

Portugal condena liminarmente o ataque do exército israelita à comitiva diplomática no campo de refugiados de Jenin, Cisjordânia. O MNE @PauloRangel_pt transmitiu toda a solidariedade ao Embaixador português que integrava a comitiva e tomará as medidas diplomáticas adequadas.