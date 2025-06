14 países votan a favor del alto el fuego entre Israel y Hamás en la ONU, con veto de EE.UU.

Catorce naciones votaron el miércoles en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a favor de una demanda de alto el fuego entre Israel y los terroristas palestinos de Hamas y de acceso humanitario en toda Gaza, donde la ayuda ha sido escasa en medio del caos y la violencia luego de que Israel levantara un bloqueo de 11 semanas en el enclave.

Estados Unidos vetó la decisión. "La negativa de Estados Unidos a la resolución no debería sorprenderles", dijo la embajadora interina Dorothy Shea.

"Estados Unidos dejó claro que no apoyaría ningún esfuerzo que no condene a Hamas. No podemos permitir que el Consejo recompense el terrorismo de Hamas".

"La decisión presentada hoy fue un regalo para Hamas y un impulso significativo al terrorismo", dijo el embajador Danny Danon.

"Escogieron el apaciguamiento y la rendición. Escogieron un camino que lleva a más terrorismo. Esta decisión envía un mensaje peligroso a Hamas: rechaza cada propuesta y la comunidad internacional te recompensará. Toma rehenes y la ONU te legitimará". Miembros del Consejo de Seguridad emiten un voto durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania en la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, 24 de febrero de 2025 (credit: REUTERS/David Dee Delgado)

"Gracias, América y Donald Trump, por una vez más mostrar a nuestros enemigos que no hay separación entre nosotros", escribió el Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Twitter poco después de que terminara la reunión.

"Esa es la única forma de destruir a los terroristas de Hamas que aún mantienen a 58 rehenes inocentes en las mazmorras de Gaza. El mundo civilizado debería exigir su liberación inmediata e incondicional."

Naciones Unidas se niega a cooperar con GHF

Las Naciones Unidas se niegan a cooperar con GHF, y han afirmado que "docenas" de personas han resultado heridas o muertas alrededor de los sitios de ayuda en Gaza.

El Secretario General de las Naciones Unidas dijo el lunes estar horrorizado por los informes de palestinos muertos y heridos mientras buscaban ayuda en Gaza el domingo, y pidió una investigación independiente.

"Es inaceptable que los palestinos estén arriesgando sus vidas por comida", dijo Antonio Guterres en un comunicado. El funcionario de la ONU luego pidió una investigación sobre los informes y "que los responsables rindan cuentas", añadiendo más tarde que Israel "tiene claras obligaciones bajo el derecho internacional humanitario para aceptar y facilitar la ayuda humanitaria".

La GHF y la IDF habían negado que el ejército atacara un punto de distribución de alimentos cerca de Rafah cuando ocurrió el incidente del domingo. El ejército también negó los informes de disparar a civiles.

"Hay muchas partes que desean ver fracasar a la GHF", dijo la organización humanitaria. "Su objetivo es forzar un regreso al statu quo, incluso si eso significa arriesgar la ayuda vital para salvar vidas de la gente de Gaza."