Miles se congregaron temprano esta mañana en Antakya, provincia de Hatay, para honrar el primer aniversario de los catastróficos terremotos que sacudieron el sureste de Turquía y el vecino Siria. Con velas en mano y lágrimas en sus ojos, más de 10,000 dolientes se congregaron en plazas públicas, reflexionando sobre la tragedia que se cobró más de 50,000 vidas en Turquía y casi 6,000 en Siria.

