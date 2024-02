La evolución de Comic Con UAE: De los fans a las familias

Mariam y su esposo, James, se conocieron en el Middle East Film & Comic Con hace siete años. Recientemente se casaron, por lo que para ellos, la edición número 12 fue un recordatorio de dónde se conocieron originalmente.

"Nos hemos casado hace diez meses, así que teníamos que venir aquí", dijo Mariam. Para ella y muchos otros fans, esta convención es un lugar para expresarse.

Esta convención es un lugar para celebrar películas, televisión, cómics, cosplay, arte, anime, manga y videojuegos en los Emiratos Árabes Unidos. Atrae a personas de diversos orígenes y ubicaciones geográficas dentro de la región. El evento se llevaba a cabo anteriormente en Dubai, pero después de que se cancelara debido al cierre por COVID-19, regresó al ADNEC en Abu Dhabi.

"Vine aquí el año pasado desde India porque quería ver la convención, me encantó y decidí tomar unas vacaciones para venir y pasar los 3 días aquí", dijo Tom, originalmente de Rhode Island y actualmente un profesor que vive en India. "Disfruto de los artistas locales que son interesantes, así que sí, las celebridades son divertidas, pero lo que realmente quiero descubrir es lo que la gente está haciendo localmente". Asistentes disfrazados a la Middle East Film & Comic Con de los Emiratos Árabes Unidos. (credit: Omnia Al Desoukie/The Media Line)

Uniendo artistas y coleccionistas de pop

La edición de este año contó con la participación de artistas como Iñaki Godoy (One Piece), James y Oliver Phelps (franquicia de Harry Potter), Sophia Di Martino (Marvel), Frank Welker (voz de Transformers, Megatron), Peter Cullen (voz de Transformers, Optimus Prime), Temuera Morrison (Star Wars), Troy Baker (voz de Joel en The Last of Us) y Oscar Isacc.

La convención no solo se trata de artistas, sino también de coleccionistas de objetos pop de diferentes países, que traen sus artículos como figuras Funko Pop y láminas firmadas por artistas de cómics.

El Artist Alley cuenta con artistas locales y regionales que venden su trabajo. Hamda Al Khajeh, una emiratí de 28 años, es una artista y diseñadora de personajes que vende sus productos basados en el "estilo emiratí". Ella explica: "Tengo el toque de mi entorno. Todos los productos que están aquí tienen el toque único de la cultura emiratí", explica Al Khajeh mientras monta su puesto en el Artist Alley antes de que lleguen los visitantes. Advertisement

"Mis personajes son originales. Quiero que la gente vea cómo los artistas emiratíes tenemos nuestro toque", dijo ella.

"Somos una tienda que vende espadas, tenemos 700 espadas aquí. También tenemos figuras y pegatinas", dijo Abdallah El Regebi, de 21 años, vendedor emiratí.

"Esta es mi primera Comic Con, y sinceramente, nunca había interactuado con siete personas al mismo tiempo. Es genial", añadió.

"Los fans son encantadores. La comunidad del anime, no es como otros deportes. Son reales. Vienen y te hablan de su anime favorito", explicó El Regebi.

La convención de Comic Con en los Emiratos Árabes Unidos representa un escenario diferente para las personas de la región que desean conocer a sus personajes favoritos o disfrazarse. Pero también es un lugar donde los talentos internacionales vienen a mostrar sus productos e interactuar con sus fans.

Dentro del evento, hay personas que disfrutan de diferentes bailes, regalos y actividades para las familias. Pero también hay quienes han estado asistiendo al evento durante mucho tiempo y han comenzado a traer a sus hijos también.

James C. Mulligan es un artista y actor estadounidense que reside en California y es conocido por sus obras de arte y murales comerciales de famosos. Ha estado asistiendo a la convención durante los últimos años. "Tengo seguidores que puedo ver cómo sus hijos crecen cada año", dijo. "Sus hijos pasan de ser pequeños bebés en cochecitos a caminar y hojear mis obras de arte, y sé que sus padres tal vez compraron mi arte cuando eran bebés. Es muy especial".