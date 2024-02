Al-Qaeda renace en Afganistán, campos de entrenamiento y escuelas islámicas

La organización terrorista Al-Qaeda está experimentando un resurgimiento en Afganistán bajo el gobierno talibán, estableciendo ocho nuevos campos de entrenamiento junto a cinco madrazas, instituciones educativas islámicas, alrededor del país, según reveló un informe del Consejo de Seguridad de la ONU a finales de enero.

El informe indicó que los campos de entrenamiento están ubicados en varias provincias, incluyendo Ghazni, Laghman, Parwan y Uruzgan. También enumeró los sitios utilizados por al-Qaeda para mover a sus operativos dentro y fuera de la cercana Irán, y dijo que se ha establecido una nueva base para almacenar armamentos en el valle de Panjshir, al norte de la capital, Kabul.

“El grupo mantiene casas seguras para facilitar el movimiento entre Afganistán y la República Islámica de Irán en las provincias de Herat, Farah y Helmand, con ubicaciones adicionales de casas seguras en Kabul”, señaló el informe.

"El alojamiento de al-Qaeda en Afganistán ha validado los temores de larga data expresados por muchos observadores sobre el país volviendo a convertirse en un refugio seguro para organizaciones terroristas bajo el gobierno talibán", dijo Shahin Modarres, un analista de seguridad internacional especializado en Irán afiliado al think tank Center for Middle East and Global Order, a The Media Line.

Modarres señaló que al-Qaeda y los talibanes, que volvieron al poder en Afganistán en 2021 tras la salida de las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos, tienen una historia compartida de colaboración y alineación ideológica. Dijo que a lo largo de su insurgencia contra las fuerzas de coalición, ambas organizaciones mantuvieron lazos profundamente arraigados en un mundo yihadista común y apoyo mutuo a los objetivos del otro.

Combatientes talibanes conducen un coche en una calle tras la muerte del líder de Al Qaeda Ayman al-Zawahiri en un ataque estadounidense el fin de semana, en Kabul, Afganistán, 2 de agosto de 2022. (credit: REUTERS/ALI KHARA)

Silvia Boltuc, directora gerente en la plataforma de inteligencia empresarial y geopolítica SpecialEurasia, dijo a The Media Line que la inestabilidad política desencadenada en Afganistán desde el regreso de los talibanes ha proporcionado un entorno propicio para el resurgimiento de operaciones terroristas.

"Boltuc dijo que ha habido una notable escalada en los ataques terroristas, desde bombas en carreteras y suicidas hasta fuego de cohetes y morteros, fuego directo, secuestros y crímenes violentos, y añadió que muchos incidentes dirigidos a sitios religiosos ocurrieron durante festivales religiosos.

Dijo que la Provincia de Khorasan del Estado Islámico, una rama regional del grupo extremista Estado Islámico, ha estado involucrada en hostilidades en curso, apuntando a minorías étnicas y establecimientos gubernamentales. Además, otros grupos extremistas como Tehreek-e-Taliban Pakistán y su facción disidente Jamaat-ul-Ahrar han estado activos en el país.

El informe también dijo que se han establecido campos de entrenamiento para terroristas suicidas de Tehreek-e-Taliban Pakistán en la provincia de Kunar.

"La relación entre los talibanes y al-Qaeda sigue siendo estrecha, y este último mantiene una posición en Afganistán bajo patronazgo talibán", dice el informe.

La presencia de Al-Qaeda beneficia a los talibanes

Modarres dijo que aparte de los lazos históricos y similitudes ideológicas entre los dos grupos, la presencia de al-Qaeda proporciona a los talibanes ventajas estratégicas, incluido acceso a combatientes experimentados, experiencia operativa y posibles ventajas en la dinámica regional."

La frontera entre Afganistán e Irán ha estado tensa durante varios años, con los dos gobiernos islamistas, uno suní y el otro chií, citando varias quejas contra el otro, cada uno afirmando que el otro está persiguiendo y no protegiendo a sus minorías étnicas. Las tensiones se agravan por una disputa de larga data sobre el río Helmand.

Boltuc dijo que a principios de los años 2000, tuvo lugar una ligera migración de líderes de al-Qaeda hacia Irán y que Irán arrestó a muchos de ellos, reteniéndolos para su uso en posibles intercambios de prisioneros en caso de conflicto con Afganistán.

Ella mencionó que Irán posee vastas regiones rurales que son difíciles de gobernar.

"Si esto se percibe como una ventaja para los combatientes de al-Qaeda que buscan ocultarse, el importante flujo de migrantes afganos indocumentados que ingresan anualmente a Irán ofrece una oportunidad ideal para ingresar al país sin ser detectados," dijo.

Modarres mencionó que el posible interés de al-Qaeda en establecer bases en Irán refleja un cálculo estratégico dirigido a mejorar sus capacidades operativas y ampliar su alcance más allá de Afganistán.

"La proximidad geográfica de Irán con Afganistán, junto con sus complejas dinámicas geopolíticas, brinda a Al-Qaeda oportunidades para establecer centros logísticos, reclutar nuevos miembros y coordinar actividades a través de las fronteras", dijo.

Poseer bases en Irán podría servir a múltiples propósitos para Al-Qaeda. Dijo que estos incluyen facilitar el movimiento de operativos, acceder a recursos y redes de apoyo, y establecer una presencia en una región de significativo valor estratégico.

Sin embargo, un aumento en la actividad de Al-Qaeda a lo largo de la frontera podría traer ramificaciones locales y regionales.

"La presencia de bases de Al-Qaeda en Irán podría potencialmente intensificar las tensiones a lo largo de la frontera afgano-iraní y exacerbar las dinámicas regionales existentes", dijo Modarres.

Dijo que las preocupaciones sobre el terrorismo transfronterizo, la infiltración de militantes y los riesgos de seguridad podrían llevar a Afganistán e Irán a fortalecer la militarización y vigilancia a lo largo de su frontera mutua. Esta escalada podría exacerbar las tensiones y potencialmente resultar en incidentes. Esto también podría llevar a complicaciones diplomáticas adicionales entre los dos países.

"Afganistán e Irán pueden percibirse mutuamente como amenazas o adversarios, lo que conduce a un ciclo de sospechas, hostilidad y potencialmente acciones que pueden llevar a la escalada", dijo Modarres.

Además, mencionó que las tensiones crecientes a lo largo de la frontera afgano-iraní podrían perturbar el comercio, empeorar divisiones étnicas y sectarias, y escalar conflictos locales.

"La convergencia de los intereses de Al-Qaeda e Irán podría fortalecer a otros grupos terroristas y patrocinadores estatales del terrorismo, lo que resultaría en una mayor radicalización, reclutamiento y violencia en la región", añadió.