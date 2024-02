Hutíes respaldados por Irán aumentan ataques con drones marítimos - Análisis

Los Hutíes respaldados por Irán han aumentado su uso de "naves superficiales no tripuladas" en sus ataques. Estos tipos de drones navales pueden representar una amenaza para los barcos, y los Hutíes los han estado utilizando en el último mes como parte de sus ataques a la navegación en el Mar Rojo.

Los Hutíes comenzaron sus ataques en octubre para apoyar el ataque de Hamas a Israel. Comenzaron intentando apuntar a Eilat con misiles y drones, y luego comenzaron a atacar a la navegación en noviembre. Los Estados Unidos, el Reino Unido y varios otros países se han unido a una campaña para enfrentar los ataques de los Hutíes.

El 26 de febrero por la tarde y la noche, el Comando Central de los Estados Unidos dijo que "destruyeron tres naves superficiales no tripuladas (USV), dos misiles de crucero antinavío móviles (ASCM) y un vehículo aéreo no tripulado de ataque de un solo uso (UAV) en defensa propia. Las armas USV y ASCM estaban preparadas para lanzarse hacia el Mar Rojo, y el UAV estaba sobre él."

La embarcación no tripulada es un tipo de dron naval que puede ser programado para atacar buques. En enero, la amenaza fue identificada por la Armada de los Estados Unidos.

"El último [ataque] fue temprano esta mañana cuando una embarcación no tripulada de ataque de una sola dirección Houthi, o USV... llegó a los carriles de navegación internacional. Afortunadamente, no hubo víctimas y ningún barco resultó impactado", dijo el vicealmirante Brad Cooper, comandante de las Fuerzas Marítimas Combinadas internacionales, a los periodistas el 4 de enero. Describió estas armas como "de bajo perfil" y que se acercaron a un par de millas de los barcos en el Mar Rojo. "Todos observamos cómo explotó. No hay más detalles al respecto por ahora", dijo.

Un seguidor houthi sostiene un lanzacohetes mientras otros portan una pancarta recortada, que representa el carguero Galaxy Leader que fue tomado por los houthis, durante un desfile como parte de una campaña de movilización del ''ejército popular'' por parte del movimiento, en Saná, Yemen, 7 de febre (credit: REUTERS/KHALED ABDULLAH) El concepto de utilizar drones navales cargados con explosivos es similar a las amenazas emergentes de los drones kamikaze iraníes. Irán exportó el dron volador Shahed 136 a los Huthis en Yemen en 2020 y luego comenzó a proporcionarlo a los rusos en 2022. El Shahed 136 es un dron de ala delta que está lleno de explosivos y puede ser utilizado en misiones de una sola dirección.

Esto suele significar programar el objetivo en el sistema y lanzarlo. No puede regresar a la base o aterrizar, y probablemente no pueda abortar la misión. No está claro si pueden ser maniobrados con los drones kamikazes navales en tiempo real por un operador o regresar a la base.

Una tecnología emergente

El uso de drones navales es una tecnología emergente. La Marina de los Estados Unidos, por ejemplo, ha experimentado con varios nuevos drones navales en los últimos años. Sin embargo, el objetivo de Irán es exportar drones baratos y peligrosos a los hutíes para ayudarles a llevar a cabo ataques.

El 26 de febrero, el Comando Central de Estados Unidos dijo: "Las fuerzas identificaron los VUS y misiles en áreas controladas por los hutíes en Yemen, así como el VANT sobre el Mar Rojo, y determinaron que representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y para los buques de la Marina de los Estados Unidos en la región. Estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras y seguras para los buques de la Marina de los Estados Unidos y los buques mercantes".

Hace tres días, el 24 de febrero, Estados Unidos también dijo que "los hutíes respaldados por Irán lanzaron un misil balístico antisubmarino dirigido probablemente al M/V Torm Thor, un petrolero químico/ de propiedad y operación estadounidense bandera en el Golfo de Adén. El misil impactó en el agua, sin causar daños ni heridos". Además, el 24 de febrero, el Comando Central de Estados Unidos dijo que "las fuerzas derribaron dos vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccionales sobre el Mar Rojo meridional en defensa propia. Un tercer VANT se estrelló debido a una falla en vuelo evaluada... Las fuerzas identificaron los VANT y determinaron que representaban una amenaza inminente para los buques mercantes y para los buques de la Marina de los Estados Unidos en la región.

"Estas acciones se toman para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques de la Armada de los Estados Unidos y los buques mercantes."