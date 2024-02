Jamenei de Irán: cultura occidental y "genocidio" en Gaza mataron a Aaron Bushnell

El líder supremo de Irán, el ayatolá Jamenei, expresó su opinión sobre la reciente autoinmolación del militar estadounidense Aaron Bushnell, quien se prendió fuego a sí mismo afuera de la embajada israelí en Washington DC el domingo.

Bushnell, quien sirvió en la Fuerza Aérea de EE. UU., fue visto en un video del evento vertiendo gasolina sobre sí mismo antes de prenderse fuego en protesta por lo que él llamó un "genocidio" contra los palestinos en Gaza.

Se le pudo oír gritando "Palestina libre" mientras estaba envuelto en llamas.

Ahora, el ayatolá Jamenei de Irán ha tuiteado su apoyo al fallecido militar, escribiendo en su cuenta de X: "Las vergonzosas políticas antihumanas de Occidente con respecto al genocidio en Gaza han llegado a tal punto que un oficial militar de EE. UU. se prende fuego a sí mismo. #AaronBushnell"

The West’s disgraceful antihuman policies with regard to the genocide in Gaza have reached such a point that a US military officer sets himself on fire. #AaronBushnell

A este post le siguió, unas horas más tarde, otro en el que se leía: "El genocidio de Gaza es incluso demasiado para ese joven criado en la cultura occidental. Le dolía la conciencia y se prendió fuego. #AaronBushnell"

The genocide in Gaza is even too much for that young person who was brought up in the Western culture. His conscience was hurting and he set himself on fire. #AaronBushnell