"Mentir es signo de desesperación": COGAT critica la desinformación del jefe de UNRWA

"Mentir es una señal de desesperación," respondió el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) en una publicación del martes en X, anteriormente Twitter, a una publicación previa del jefe de UNRWA, Philippe Lazzarini.

COGAT es la unidad oficial israelí encargada de la coordinación y facilitación de iniciativas humanitarias en la Franja de Gaza y Judea y Samaria, según su sitio web.

"Un camión cargado de ayuda acaba de ser devuelto porque tenía tijeras usadas en kits médicos para niños," afirmó Lazzarini en su publicación. "Las tijeras médicas se suman ahora a una larga lista de artículos prohibidos que las Autoridades Israelíes clasifican como 'de uso dual'. La lista incluye artículos básicos para salvar vidas." Philippe Lazzarini es el Comisionado General de UNRWA.

Lying is a sign of desperation, @UNLazzarini, this did not happen.Over 16,000 trucks entered Gaza, with only 1.5% not permitted. Most were re-coordinated and entered later.Your info sources are wrong. We are constantly in touch with @UN orgs and haven't heard a word about it. https://t.co/fYPrm6kqOz