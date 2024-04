Activista de la oposición iraní: 'El pueblo de Irán apoya a Israel'

Israel e Irán han estado involucrados en batallas por poder en todo Oriente Medio, ejemplificado por el apoyo del régimen iraní a Hamas en la Franja de Gaza y a Hezbollah en Líbano. Sin embargo, mientras el régimen continúa oponiéndose a Israel externamente, las tensiones y críticas agitan al régimen desde dentro.

Por lo tanto, se dio una rareza el domingo por la noche, cuando se vio ondear una bandera israelí en la Plaza Azadi, en el corazón de Teherán. Esto resultó ser una expresión de apoyo al activista de la oposición iraní Vahid Beheshti, un periodista iraní y activista de derechos humanos que habló en una conferencia especial en el Congreso de los Estados Unidos durante el fin de semana pasado.

Durante su intervención en la conferencia, Beheshti expresó su apoyo a Israel y pidió a Estados Unidos que ayude a derrocar al régimen iraní, afirmando: "El 90% del pueblo iraní está en contra del régimen. Tan pronto como los estadounidenses y sus aliados perjudiquen al régimen iraní, el pueblo de Irán se levantará y terminará el trabajo".

La colocación de la bandera de Israel coincidió con la visita del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, a Teherán. La visita de Haniyeh buscaba promover la cooperación y alineación entre Irán y Hamas contra Israel.

Beheshti dijo que "a pesar de toda la propaganda de la República Islámica, el pueblo de Irán sigue arriesgando sus vidas y mostrando su apoyo a Israel."

In spite of all the propaganda by the regime of the Islamic Republic, the people of Iran continue to risk their lives and show their support for Israel. This Israeli flag was hung today from the highway bridge at the Azadi Square in Tehran. Yet another sign that the Iranian… https://t.co/kgxawDW4qP