General de las FDI: Así es como Irán tomará represalias por la muerte de su general

Israel está en alerta máxima ante un ataque de venganza iraní en respuesta al asesinato del general de brigada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica Mohammad Reza Zahedi en Damasco la semana pasada. Mohammad Reza Zahedi en Damasco la semana pasada.

El general de brigada (res) Zvika Haimovich, que anteriormente fue comandante de la Defensa Aérea israelí, comentó los acontecimientos el domingo en una entrevista en el 103FM.

"Estimo", dijo Haimovich, "que [lo que veremos] será más similar al ataque que los iraníes llevaron a cabo en Arabia Saudita en 2019, cuando causaron un daño significativo al suministro de petróleo del país. Toman un objetivo estratégico y llevan a cabo un ataque mortal ."

Sin embargo, Haimovich explicó: "En los últimos seis meses, hemos interceptado un misil terrestre procedente de Yemen, cohetes y misiles de Gaza y Líbano, y vehículos aéreos no tripulados de Siria. Ya hemos superado la prueba con distintos tipos de amenazas". Vista de aviones no tripulados durante un ejercicio militar en un lugar no revelado de Irán, en esta imagen de distribución obtenida el 24 de agosto de 2022. (credit: IRANIAN ARMY/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY)/HANDOUT VIA REUTERS)

¿Podría Irán tomar represalias con enjambres de misiles y aviones no tripulados suicidas?

Además, durante el pasado fin de semana, funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena CBS que uno de los escenarios que está surgiendo es un ataque a una escala sin precedentes con drones suicidas y misiles de crucero, y también existe el temor de que Teherán intente responder a Israel con la misma moneda - y atacar sedes diplomáticas israelíes.

En un informe estadounidense, dos funcionarios iraníes que pidieron no ser nombrados porque no están autorizados a hablar públicamente dijeron que Irán había puesto a todas sus fuerzas armadas en alerta máxima y que se había tomado la decisión de que Irán respondiera directamente al ataque en Damasco para crear disuasión.