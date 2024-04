Irán promete castigar a Israel en el funeral de los oficiales asesinados en el ataque a la embajada

El Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, reza junto a los ataúdes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que murieron en el ataque aéreo contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, capital siria, durante una ceremonia funeraria en Teherán, Irán, el 4 de ab (photo credit: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)