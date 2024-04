Maj.-Gen. de las FDI: Irán está admitiendo que su doctrina militar ha fallado

Mientras todos esperan la respuesta de Teherán a las presuntas asesinatos israelíes de un alto funcionario del IRGC, el ex jefe de la Dirección de Operaciones de las FDI, Maj.-Gen. (res.) Israel Ziv, habló el domingo en Radio 103FM sobre cómo ve la situación de seguridad.

Con respecto a la posibilidad del desarrollo de una campaña en múltiples escenarios, Ziv dijo que: "Hay un terreno resbaladizo y peligroso aquí. De hecho, la campaña en múltiples escenarios que los iraníes planearon fue fallida desde su punto de vista. No querían abrir el 7 de octubre. [El jefe de Hamas, Yahya] Sinwar los destruyó. La planearon en un momento y escala diferente con Hezbollah.

"El último golpe que recibieron fue muy severo. Esta es la sede... y una vez que se desmoronó, no hay un reemplazo rápido. Si los iraníes llegaron a la conclusión de [no actuar] a través de un tercero - es una señal de que admiten que su doctrina ha fallado".

¿Está Israel tomando en serio las amenazas de Irán?

En cuanto a la advertencia dada por inteligencia de Estados Unidos sobre un posible ataque con drones y misiles de crucero la próxima semana, Ziv confirmó:

"Hasta donde sé, esto se está tomando muy en serio. También se estima que no irán tras objetivos civiles, al fin y al cabo también arriesgarían un ataque repetido en su contra. Esto ya no es Hamas y Hezbolá, esto es una guerra distante y estratégica y me preocupa la forma en que Israel se está comportando hacia Estados Unidos de una manera que lleva a los estadounidenses a estar menos motivados para ayudar. Israel no desaprovecha la ocasión de desaprovechar una oportunidad, pero Estados Unidos no abandonará a Israel."