Irán experimenta interrupción de internet a nivel nacional, dice grupo de vigilancia

Una "moderada interrupción" en la conectividad a internet en Irán fue registrada el lunes, según el grupo de vigilancia de internet NetBlocks.

El jefe de la Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Irán, Amir Lajevardi, declaró que uno de los proveedores de internet en Irán estaba experimentando dificultades el lunes y necesitaba informar y compensar a los usuarios.

ℹ️ Confirmed: Metrics show a moderate disruption to internet connectivity in #Iran affecting multiple networks from early this morning; analysis of the incident is ongoing pic.twitter.com/zyLF3D4a12