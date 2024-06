Los hutíes afirman ataques a dos barcos en el Mar Rojo y el Océano Índico

El grupo hutí yemení dijo el domingo que sus fuerzas habían atacado dos barcos en el Mar Rojo y el Océano Índico.

El primer barco, Transworld Navigator, había sido objetivo en el Mar Rojo utilizando "un barco de superficie no tripulado" lo que causó un impacto directo contra el barco, dijo el portavoz militar hutí Yahya Saree.

El segundo buque, Stolt Sequoia, fue atacado en el Océano Índico con varios misiles de crucero, dijo.

No estaba claro cuándo tuvieron lugar los ataques, sin embargo, UKMTO registró dos ataques en el Océano Índico el domingo a las 4:00 a.m. hora de Sanaa. FOTO DE ARCHIVO: Un combatiente Houthi de pie en el buque de carga Galaxy Leader en el Mar Rojo en esta foto publicada el 20 de noviembre de 2023. (credit: Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

UKMTO registró que uno de los barcos fue impactado por un sistema aéreo no tripulado, lo que dañó el buque. Todos los miembros de la tripulación se informa que están a salvo, registró UKMTO. Las autoridades están investigando el incidente.

En una declaración posterior del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) en X, anteriormente en Twitter, dijeron: "M/V TRANSWORLD NAVIGATOR atracó más recientemente en Malasia y se dirigía a Egipto. Este marca el cuarto ataque de los hutíes respaldados por Irán contra el M/V TRANSWORLD NAVIGATOR".

Los hutíes atacan barcos en nombre de Palestina

Dijo que los barcos pertenecían a compañías que "violaban la prohibición de ingresar a los puertos de Palestina ocupada".

Los hutíes han estado lanzando ataques con drones y misiles en las rutas marítimas desde noviembre, afirmando que actúan en solidaridad con los palestinos en la guerra de Israel en Gaza.

En decenas de ataques, los hutíes han hundido dos embarcaciones, confiscado otra y matado al menos a tres marineros.