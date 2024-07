¿Cuál será el impacto de Pezeshkian en las relaciones entre Israel e Irán?- Análisis

Aunque suene descabellado, el ex presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, que niega el Holocausto, odia a Israel y es antisemita, fue -mientras estuvo en el poder- un regalo para Israel que no dejó de dar.

¿Cómo?

Simplemente, sus extravagantes e incendiarias declaraciones sobre Israel, incluido su llamamiento abierto a que sea "borrado del mapa", y sus burlas del Holocausto, incluido el inicio de un concurso de caricaturas del Holocausto, mostraron al mundo la naturaleza radical del régimen iraní.

Esto ocurrió en un momento en que Israel estaba ocupado tratando de movilizar al mundo para aislar e imponer sanciones a la República Islámica, y la locura de Ahmadineyad - su retórica provocadora y sus posiciones agresivas en política exterior - ayudaron en este esfuerzo.

Durante sus ocho años de reinado, de 2005 a 2013, Ahmadineyad también hizo otras dos cosas: reforzó la posición de Israel a nivel internacional de que tenía que estar preparado para enfrentarse a un Irán beligerante y posiblemente nuclear, y unificó a los políticos israelíes de todas las tendencias ideológicas en que una postura defensiva fuerte contra Irán está justificada y es necesaria. Mahmud Ahmadineyad, ex presidente de Irán, saluda en una rueda de prensa tras registrarse como candidato a las elecciones presidenciales en el Ministerio del Interior, en Teherán, Irán, el 2 de junio de 2024. (Crédito: MAJID ASGARIPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS)

El mismo viejo régimen con una nueva cara

En 2013, su mandato expiró y un candidato "moderado", Hassan Rouhani, ganó las elecciones presidenciales iraníes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo esto de Rouhani en la Asamblea General de la ONU poco después de las elecciones presidenciales iraníes: “Rouhani no suena como Ahmadineyad, pero en lo que respecta al programa de armas nucleares de Irán la única diferencia entre ellos es ésta: Ahmadineyad era un lobo con piel de lobo; Rouhani es un lobo con piel de oveja, un lobo que cree que puede engañar a la comunidad internacional.

Rouhani y su ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, presentaron al mundo una cara mucho más moderada que Ahmadineyad, evitando declaraciones incendiarias y buscando un diálogo constructivo. No es casualidad que, bajo su régimen, el acuerdo nuclear, conocido formalmente como Plan Integral de Acción Conjunta, se cerrara en 2015. Netanyahu creía que el acuerdo demostraba que Rouhani había engañado al mundo.

A partir del viernes, Israel se enfrentará a un dilema similar con el hombre elegido para suceder al difunto presidente Ebrahim Raisi, fallecido en un misterioso accidente de helicóptero en mayo: Masoud Pezeshkian.

Pezeshkian, respaldado de forma reveladora por Zarif, está siendo caracterizado en gran parte de los medios de comunicación como un “moderado” o incluso un “reformista,” términos que en la realidad política iraní no tienen la misma connotación que en Occidente. Aunque algunos que hojean los titulares podrían pensar que un iraní “reformista” o “moderado” es bueno para Israel, no es así en absoluto.

Pezeshkian dijo durante la campaña que la opinión del ayatolá Alí Jamenei, a quien siempre se refirió como "el Excelentísimo Líder Supremo", es primordial, quizás la razón por la que Jamenei -, que examinaba a todos los candidatos, le permitió presentarse en primer lugar. Además, el día de las elecciones, Pezeshkian dijo a los periodistas: "Si Dios quiere, intentaremos mantener relaciones amistosas con todos los países excepto Israel".

Mientras el mundo aplica la etiqueta de "moderado" al presidente electo, éste es moderado, o reformista, dentro de los estrechos límites que le permiten Jamenei y otras fuentes de poder y autoridad en Irán, en primer lugar, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Sin embargo, su imagen “reformista” puede—como ocurrió cuando Rouhani era presidente— llevar a la comunidad internacional a adoptar una postura menos estridente hacia el régimen como ocurrió cuando Ahmadineyad era presidente.

Además, para quienes creen que el mejor camino para privar a Irán de una bomba nuclear es a través de un cambio de régimen, la elección de este candidato reformista no es necesariamente un hecho positivo.

En los últimos 15 años, Irán se ha visto acosado por oleadas de disidencia interna que han hecho creer a algunos que podría convertirse en una marea que barriera a los ayatolás del poder.

En 2009, tras la reelección de Ahmadineyad para un segundo mandato, se produjeron protestas a gran escala que sacudieron al régimen. Algunos sostienen que si el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, hubiera hecho más por alentar estas protestas, podrían haberse extendido y amenazado al gobierno. Obama, sin embargo, estaba decidido a convencer a Irán de que quería trabajar con ellos y que su objetivo no era un cambio de régimen. La razón que dio la Administración en su momento para no respaldar las protestas fue que no quería proporcionar a Theran una excusa para desatar una brutal represión.

De cualquier modo, en 2022 Obama admitió que esta política fue un error. “En retrospectiva, creo que fue un error,” dijo. “Cada vez que vemos un destello, un rayo de esperanza, de gente que anhela la libertad, creo que tenemos que señalarlo. Tenemos que destacarlo. Tenemos que expresar cierta solidaridad al respecto.

Las protestas, a menudo violentas, sacudieron de nuevo el país en 2017-2018, con las graves dificultades económicas y la corrupción como detonantes. Volvieron a estallar en 2019, provocadas por una subida de los precios del combustible.

Quizás las protestas más significativas -el movimiento Mujeres, Vida, Libertad- estallaron en 2022, cuando una joven kurda, Mahsa Amini, murió bajo custodia tras ser detenida por no llevar hiyab. Estas protestas, brutalmente reprimidas, fueron el desafío más extendido y sostenido a los ayatolás desde la revolución de 1979.

Pezeshkian se presentó con la propuesta de suavizar las restricciones impuestas por las estrictas leyes morales iraníes y reducir la represión, concretamente en torno a cuestiones como el uso obligatorio del hiyab y la restricción del acceso a Internet, y con el mensaje de tener en cuenta los derechos de los jóvenes y las mujeres.

En el sistema político iraní, el presidente tiene poca o ninguna influencia en la cuestión nuclear o en el apoyo a los apoderados de la República Islámica (Hamás, Hezbolá, los houthis y las milicias iraquíes), pero sí en asuntos internos. Si Pezeshkian adopta políticas que atraigan a las masas, podría restar impulso a cualquier esfuerzo por derribar el sistema desde dentro. Esto significa que la victoria de Pezeshkian hace aún menos probable la posibilidad, ya lejana, de una revuelta popular contra el régimen por cuestiones internas.

Sin embargo, un aspecto en el que la elección de Pezeshkian podría tener un impacto positivo, incluso para Israel, es en la elección del sucesor de Jamenei.

Pezeshkian ocupará probablemente el cargo cuando muera Jamenei, que tiene 85 años y al parecer no se encuentra bien. Aunque una “Asamblea de Expertos” de más de 80 miembros, compuesta principalmente por clérigos de edad avanzada, seleccionará al próximo líder iraní, Pezeshkian -por su papel de presidente- podría influir en la elección mediante declaraciones públicas, conversaciones privadas con miembros de la asamblea y presionando públicamente a favor de un candidato concreto. Aunque no es la voz más influyente, tendrá cierto impacto en la selección del sucesor de Jamaeni una decisión crítica teniendo en cuenta el papel de Jamanei como el enemigo más peligroso e implacable de Israel.