'Si quieres ejecutar a Mohammadi, cava dos tumbas': activista laboral iraní condenada a muerte

La activista laboral y social iraní Sharifeh Mohammadi ha sido condenada a muerte por Irán, lo que ha provocado una amplia condena pública, informó BBC Persa el jueves.

Según informes no oficiales, una de las acusaciones contra Mohammadi fue su pertenencia al "Comité de Coordinación para el Establecimiento de Organizaciones Laborales", señaló BBC Persa. Sin embargo, los informes enfatizaron que no ha sido miembro desde hace años.

RadioFreeEurope también informó que los tribunales iraníes acusaron a Mohammadi de "rebelión armada contra el estado" y que la principal evidencia era su pertenencia a la organización laboral. Además, Irán la acusó de ser miembro de un partido separatista kurdo prohibido.

Mohammadi fue arrestada en diciembre de 2023 como parte de la campaña de Irán para disipar el descontento público, y el régimen ha ejecutado notablemente al menos 22 mujeres en el último año, informó Iran International. La ONU ha pedido que termine la "espantosa ola de ejecuciones".

Como resultado de la decisión del estado, activistas han prometido comenzar una huelga de hambre frente al Tribunal Revolucionario en Rasht hasta que la sentencia sea revocada, según informó Iran International.

El activista Farhad Meysami, citado por Iran International, declaró: "Si quieren ejecutar a Mohammadi, caven dos tumbas".

