'Sin un sucesor obvio': Experto discute las inestables perspectivas demócratas con Biden

La profesora Yael Sternhell, jefa del Programa de Estudios Americanos en la Universidad de Tel Aviv, habló recientemente con Udi Segal y Anat Davidov en la radio 103FM para abordar el pobre desempeño del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el debate público contra Donald Trump.

Sternhell comenzó diciendo: "Ahora hay un dilema con respecto al Partido Demócrata, pero no dentro del círculo de Biden, quien, como es habitual, parece confiado en su campaña.

"Su esposa Jill salió a conocer a los votantes. Para ellos, todo sigue como de costumbre. Siempre se recupera. Al final, logró su ambición en la vida y se convirtió en el presidente de los Estados Unidos".

Después del debate, el Partido Demócrata se queda inestable

"Necesitamos dividir la discusión en lo que sucede tanto dentro como fuera del círculo de Biden", señaló. "Incluso entre los donantes demócratas, hubo informes de conversaciones difíciles sobre si es un candidato adecuado o si se necesita presionar a Biden para que se retire. Aunque su partido se ha movilizado para defenderlo, el New York Times se pronunció claramente en contra de Biden. Actualmente, las cosas están inestables".

"No estoy prediciendo lo que va a suceder. El problema para el Partido Demócrata es que no hay un sucesor obvio, por lo que la pregunta es quién ocupará ese puesto. Harris no es una candidata que pueda ganar la elección.

"No veo a Estados Unidos votando por una mujer negra. Hay jóvenes en el Partido Demócrata, gobernadores que son una elección obvia, pero ninguno de ellos está listo a nivel nacional", concluyó.

